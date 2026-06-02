Archdiocese sa Sugbo mipasidaan niadtong mangayo og solicitation

Nagpagawas og public advisory ang Roman Catholic Archdiocese of Cebu (RCAC) nga nag-awhag sa publiko nga magmatngon sa pakig-transaction sa mga tawo o grupo nga mangangkon o nagpaila nga representante sa Arsobispo sa Sugbo.
Sa pahibalo nga gipatik sa opisyal nga Facebook page sa RCAC, gihangyo ang publiko nga seguruon nga tinuod ug awtorisado ang bisan unsang transaksyon, hangyo, panawagan alang sa donasyon, o kasabutan nga gihimo sa ngalan sa Arsobispo.
Gipahimangnuan sab ang katawhan nga sa dili pa motubag o mosulod sa bisan unsang kasabutan kinahanglang susihon una kon lehitimo kini pinaagi sa direktang pagkontak sa Archbishop’s Office sa mga numero nga (032) 253-3382 ug (032) 254-0951.
Matod sa RCAC, importante nga magpabiling alerto ang publiko batok sa mga mangingilad, ug mga scam nga mahimong mogamit sa ngalan sa simbahan o sa Arsobispo.
Giawhag sa Archdiocese ang tanan nga makigtambayayong pinaagi sa pag-report sa mga kadudahang lihok ug pag-verify sa impormasyon aron malikayan ang pagpangilad.