Archibishop Uy: Saad sa EDSA wa matuman

Upat ka dekada human sa makasaysayanong EDSA People Power Revolution, gihulagway ni Cebu Archbishop Alberto Uy nga “binilanggo” gihapon ang Pilipinas sa korapsiyon, political patronage, ug pulitika sa personalidad.
Atol sa ika-40 nga anibersaryo sa maong pag-alsa, gipasidan-an sa Arsobispo ang publiko nga ang tinuod nga saad sa demokrasya nagpabilin nga wala matuman.
Giluwatan ni Uy ang maong mensahe atol sa iyang wali niadtong Miyerkules, Pebrero 25, 2026, isip kabahin sa paghandom sa ika-40 nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution nga giorganisar sa Supakk 2.0, usa ka koalisyon batok sa korapsiyon nga nagbase sa Sugbo.
“Ang 1986 EDSA People Power Revolution maoy usa ka gutlo sa nasudnong pagmata… Mga igsuon ko, 40 na katuig ang nilabay apan ang panawagan sa EDSA nagpabiling bililhon karon,” matod ni Uy.
Iyang gihatagan og gibug-aton nga ang maong makasaysayanong pag-alsa dili lang usa ka kapitulo sa kasaysayan kondili usa ka padayon nga panawagan sa konsensya.
Gipasidaan niya nga ang kagawasan sa nasod nagpabilin nga nameligro, sanglit daghang mga Pilipino ang wala pa gihapon makagawas sa kakabos ug sa naguba nga sistema.
“Ngano? Tungod kay ang atong kagawasan nameligro man gihapon,” dugang niya.
Matod niya, nagpadayon ang political patronage diin ang mga kabos giam-aman lang og kadiyot nga tabang imbes nga tagaan og malungtarong panginabuhi.
Gisaway sab sa Arsobispo ang gitawag niya nga “politics of personalities,” diin ang mga botante mopili lamang sa mga iladong ngalan nga dili mosusi sa katakos o integridad sa kandidato.
Gikondenar sab niya ang mga political dynasties, diin ang gahom nagpabilin lamang sa pipila ka pamilya ug “mura ba og ang gahom mahimong ikabilin sa mga anak.”
Gitudlo sab niya ang kakuwang sa kaangayan sa sistema sa hustisya, diin ang mga kabos daling mapriso samtang ang mga adunahan sagad makalingkawas sa silot.
Ang pag-alsa niadtong 1986, nga nipalagpot sa diktador nga si Ferdinand Marcos Sr. pinaagi sa malinawon nga protesta sa EDSA, giila sa tibuok kalibotan isip usa sa kinadak-ang nonviolent demonstration sa kasaysayan. /