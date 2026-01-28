Archival, Alcover naglalis atubangan sa konseho

Nagkainitay ang panaglalis nilang Cebu City Mayor Nestor Archival ug Konsehal Jun Alcover atol sa usa ka executive session sa Cebu City Council niadtong Miyerkules, Enero 28, 2026.
Ang panagbangi niulbo samtang naghisgot ang mga opisyal bahin sa tulubagon ug sa pagdumala sa Binaliw landfill sa wala pa mahitabo ang pagdahili niini.
Ang tensyon nagsugod sa dihang gikuwestiyon ni Alcover, kinsa nailang kritiko sa administrasyon, si Archival bahin sa iyang mga unang panawagan kaniadto sa pagsira sa Binaliw landfill sa dihang konsehal pa kini, tungod sa mga reklamo sa mga residente.
Gipangutana ni Presiding Officer Winston Pepito ang mayor kon unsa unta ang angay'ng gihimo kaniadto aron malikayan ang insidente ug kon giunsa pagpalambo ang rescue operations sa dakbayan.
Giangkon ni Archival nga dugay na ang problema sa Binaliw ug admitido siya nga adunay mga pagkuwang dili lang ang national regulators, kondili lakip na ang gobiyerno sa dakbayan.
Gidugang niya nga samtang ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) ang adunay regulatory control sa landfill, ang dakbayan duna sa’y responsibilidad sa pagtugot nga molungtad ang sitwasyon sulod sa daghang katuigan.
Apan gikuwestiyon ni Alcover ang kredibilidad sa usa ka imbestigasyon nga gidumala lamang sa DENR, tungod sa giingong balik-balik nga mga kalapasan sa dumpsite sulod sa katuigan.
Gipahinumdoman ni Alcover ang mayor nga kaniadto nanawagan kini og cease-and-desist order batok sa landfill, apan ngano nga nagpabilin kini nga nag-unang labayanan sa basura sa siyudad hangtod sa nahitabong pagdahili sa basura niadtong Enero 8.
Gitubag ni Archival nga ang DENR mao gihapon ang nag-unang awtoridad sa mga landfill ug kinahanglan nga makigtambayayong ang dakbayan kanila imbes nga isalikway kini.
Gipasabot ni Archival nga ang iyang pagsupak kaniadto nakatutok sa baho nga gikan sa site ug dili sa gidaghanon sa basura.
Giangkon niya nga dili sayon ang pagsira sa landfill dayon sa iyang paglingkod tungod kay wala’y daling alternatibong labayanan.
Lalis ni Alcover, aduna untay nakit-an nga alternatibo kon gipadayon pa ang cease-and-desist order kaniadto, sama sa pakigsabot sa mga silingang lungsod o dakbayan. “Karon nga guba na ang Binaliw, nakakita man lagi ta og alternatibo, ngano nga wala man ni gihimo kaniadto?” pangutana sa konsehal.
Taliwala sa nagkataas nga tensyon, nidumili na si Archival sa pagtubag og dugang ug niingon nga nagbalik-balik na ang diskusyon.
Apan bisan pa sa init nga lalis, nipadayag og kabukas ang mayor sa paghimo og hiniusang imbestigasyon pinaagi sa usa ka technical working group nga langkuban sa City Council, Office of the Mayor, ug DENR.
Human sa maong session, nakit-an silang Archival ug Alcover nga naglamano, timaan sa pagpabilin sa pagkasibilisado taliwala sa ilang mga dili pagsinabtanay bahin sa kaugmaon sa pagdumala sa basura sa Dakbayan sa Sugbo. / CAV