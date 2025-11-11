Archival: Christmas bonus ipasayo og release

Gipatun-an ni Mayor Nestor Archival sa Siyudad sa Sugbo kon makahimo ba ang kagamhanan nga sayo mopagawas sa 13th month ug Christmas bonus alang sa mga empleyado sa City Hall.
Samtang ang public ug private sector gidasig sab sa pagsunod aron maluag-luagan ang gibating kabug-at sa mga mamumuo nga naapektuhan sa Bagyong Tino.
Matod ni Archival nga iyang gimanduan si Acting City Treasurer Emma Villarete nga i-review ang pinansyal nga kahimtang sa siyudad, ilabi na human sa bag-ohay lang nga pag-apudapod og financial aid alang sa mga senior citizen ug sa nagpaabot nga mga hangyo alang sa barangay assistance.
“The moment nga naa lang tay kuwarta, no problem with me,” matod ni Archival nga nagpasabot nga ang kapasidad sa siyudad sa pagpagawas og sayo sa mga bonus magdepende sa magamit nga pundo.
Dugang niya nga ang evaluation gitumong sa pagbalanse sa pinansyal nga obligasyon sa siyudad samtang naghatag gihapon og tukmang benepisyo sa mga empleyado.
“Akong giingnan si Emma, i-check if makahatag ta and pilay mahatag nato karon. Para ato sad matimbang-timbang pilay atong mahatag nga benefits sa atong mga City Hall employee,” matod niya.
Ang kamanduan ni Archival nagsunod sa iyang sayo nga panawagan ngadto sa pribadong mga amo aron magpakita og kalouy ngadto sa ilang mga mamumuo nga naapektuhan sa bagyo pinaagi sa pagtanyag og dinaliang mga lakang sa pagtabang.
Gidasig niya ang mga negosyante nga mohatag og hinabang sama sa pagtugot sa mga empleyado nga mo-charge sa ilang mga device sa mga opisina, paghatag og gamay nga financial aid, o pag-una og pagpagawas sa bahin sa ilang 13th month pay.
“Dili ni sugo, mga higala,” matod ni Archival. “Pero usa lang kini ka hangyo gikan sa kasingkasing: nga magtinabangay ta aron walay mabiyaan.”
Sa sayo pa, si Konsehal Harold Go, tsirman sa City Council’s Committee on Business and Urban Planning, nanawagan sab sa mga business
establishment nga unahon og pagpagawas ang ilang 13th month pay alang sa ilang mga empleyado aron matabangan nga makabangon gikan sa kalamidad.
Si Go nakig-alayon sa mga kompanya ug sa Department of Labor and Employment (Dole) aron maseguro ang pagsunod sa saktong labor standards.
Ang iyang panawagan maoy nakapadasig sa pipila ka dagkong business process outsourcing (BPO) firms—lakip ang Accenture, Conduent, Synchrony, ug Concentrix—nga unahon ang pagpagawas sa 13th month pay sa ilang mga empleyado ug mohatag og dugang suporta sama sa housing, care packages, ug financial aid.
Si Archival niingon nga iyang gisagop kining mga initiative sa pribadong sektor ug nagpahayag og paglaom nga ang kagamhanan sa siyudad sa dili madugay makahatag sab og susamang hinabang ngadto sa kaugalingon niining mga kawani.
“This is a time for compassion and solidarity,” matod niya. “If resources allow, we will do our part for our employees.” / CAV