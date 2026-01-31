Archival: Di ang siyudad mitaod sa tarp sa SRP

Gidepensahan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pagbutang og mga ASEAN-themed tarpaulins sa pipila ka bahin sa South Road Properties (SRP), lakip na sa dapit duol sa Barangay Pasil.
Kini taliwala sa mga reklamo nga gigamit kini aron tabunan ang nagtapok nga basura gikan sa panan-aw sa mga langyaw nga delegado.
Matod ni Archival, nasayop ang panan-aw sa mga kritiko tungod kay ang prayoridad sa kagamhanan mao ang pagpanglimpyo ug ang malungtaron nga pagdumala sa basura, dili ang pagpakaulaw sa publiko.
Giklaro ni Archival nga ang maong dapit dili proyekto sa siyudad kondili ubos sa hurisdiksyon sa Department of Public Works and Highways (DPWH).
Matod niya, padayon ang pagpanglimpyo apan tungod sa kadaghan sa basura nga nagtapok sulod sa sobra 25 ka tuig, dili mahimo nga makita dayon ang resulta.
Gibutyag sa Mayor nga ang DPWH nagpadala og upat ka backhoe matag adlaw para sa pagkalot, apan bisan pa niini, dili sayon ang paghawan sa dapit sa mubo nga panahon.
Gihatagan niya og gibug-aton nga ang tarpaulins wala gibutang aron taguon ang problema, kondili aron pagdumala sa sitwasyon samtang duna’y dako nga international nga kalihukan. Dugang niya, dili siya ang direktang nimando sa pagpataod niini.
Matod ni Archival, positibo ang feedback gikan sa mga nangabot nga ASEAN tourism ministers ug limpyo ang ilang nakita sa siyudad sa kinatibuk-an.
Apan giangkon niya nga ang pagmentinar sa kalimpyo usa ka dakong hagit.
Gidepensahan usab niya ang Barangay Pasil batok sa mga pagsaway.
Matod sa mayor, ang Pasil dugay na nga nahimong saw-anan sa mga basura nga gikan sa ubang dapit, ilabi na kadtong gikan sa mga sapa sa upstream.
Giangkon sa mayor ang kabalaka sa publiko apan nanawagan og hiniusang lihok imbes nga sige og basulay.
Gitandi usab ni Archival ang sitwasyon sa nasod nga Japan, diin niabot og 30 ka tuig una nila nakab-ot ang maong ang-ang sa kalimpyo.
“Sa Japan, niabot og 30 ka tuig. Ako, mga 200 pa ka adlaw nga mayor, unya giataki na dayon ko,” dugang sa mayor.
Sa pagkakaron, gipunting sa siyudad ang edukasyon ug pag-usab sa pamatasan sa katawhan bahin sa paglabay og basura, dungan sa padayon nga cleanup operations.