Archival gihangyo nga manginlabot sa polisiya sa hotel

Usa ka koalisyon sa event suppliers sa Sugbo ang nihangyo sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino nga usbon ang bag-ong polisiya niini sa exclusivity nga matod pa nila, nagsalikway sa mga lokal nga negosyo ug naghulga sa ginatos ka mga trabaho.
Sa usa ka press briefing niadtong Biyernes, Pebrero 6, 2026, ang grupo nihangyo kang Cebu City Mayor Nestor Archival nga manginlabot human ang hotel nimando sa mga kliyente nga mogamit sa Pacific Grand Ballroom nga mokuha lang og usa ka service provider, ang Blaster Pro Audio, alang sa mga panginahanglanon sa event production.
Lakip sa mga representante nga nakig-istorya sa media mao sila si Karl Echiverri sa Power Link; Charmagne Ferenal-Tanseco ug Pinky Ferenal-Chio sa Events Beyond Compare; ug Von Tanseco sa Vibe Craft Audio.
Ang koalisyon, nga gilangkuban sa kapin sa ginatos ka lokal nga mga supplier, niingon nga ang maong lagda wala naglakip sa mga Sugboanong providers ug nagpugong usab sa kagawasan sa mga kliyente sa pagpili sa ilang kaugalingong mga partner.
Ang polisiya, nga gipagawas niadtong Enero 15 ug dinalian nga gipatuman, epektibong nagdili sa lokal nga mga supplier sa pagserbisyo sa mga kasal, trade expo, ug mga konsyerto nga ipahigayon sa nag-unang events venue sa hotel.
Ang koalisyon nagpadala usab og bulag nga suwat ngadto sa Philippine Competition Commission (PCC) aron ipasusi ang posible nga anti-competitive behavior.
Daghan sa mga supplier ang nakakuha na og mga kontrata ug bayad alang sa mga umaabot nga kalihukan sa wala pa ang kausaban sa polisiya.
Gipaabot ang dakong alkanse sa pinansyal kon ipatuman sa hotel ang lagda sa existing bookings. Ang grupo nihangyo og usa ka "grandfather clause" aron mapanalipdan kining mga kasabutan.
Nihangyo usab sila og transition period alang sa mga proyekto nga nakalinya na.
"We are not seeking special treatment, only the opportunity to compete fairly and to allow clients the freedom to choose their suppliers, especially for those who had already committed to us before these rules changed," pamahayag sa grupo.
Ang Waterfront Cebu City Hotel and Casino nagdumili sa paghatag og komento. Usa ka representante sa hotel nitug-an sa SunStar Cebu nga ang management wala pa mopagawas og opisyal nga pahayag mahitungod niini. / EHP