Archival mi-deny nga grabe’ng pagkaguba sa CCMC, SRP tunnel

Gisalikway sa Cebu City Government ang mga report sa social media nga grabeng kadaot ang naangkon sa Cebu City Medical Center (CCMC), sa South Road Properties (SRP) Tunnel, ug sa Mambaling Underpass.
Matod ni Mayor Nestor Archival niadtong Miyerkules nga walay mga major structural defects o dagkong depekto sa estruktura ang gi-report sa mga kawani sa siyudad.
Sa CCMC, ang mga pasyente nagpabilin nga luwas ug ang operasyon sa ospital nagpadayon didto sa ground floor human sa clearance gikan sa Office of the Building Official.
Ang SRP Tunnel temporaryong gisirado tungod sa pagkawala sa kuryente ug aron hingpit nga mainspeksiyon ang istruktura niini.
“We want to ensure its integrity and the public’s safety before reopening,” matod ni Archival.
Samtang, ang Mambaling Underpass gi-report nga intact o walay kadaot nga makita. / EHP