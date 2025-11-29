Archival mi-isyu og permit alang sa mga mag-rally

Hugot ang pagpangandam ug ang seguridad sa Dakbayan sa Sugbo alang sa daghang tawo nga motambong sa prayer rally karong adlawa.
Ang mga interfaith groups, organisasyon sa kabatan-onan, ug civil society movements moapil sa tibuok nasod nga anti-corruption rallies nga nadungan sa pagsaulog sa Bonifacio Day.
Si Mayor Nestor Archival nagkanayon nga ang siyudad nagpalihok sa mga coordination protocols uban sa Philippine National Police (PNP) ug nagkalain-laing civic groups aron masiguro ang malinawon ug hapsay nga mga asembliya.
Kini human giaprobahan ang rally permits nga gipangayo sa mga organizer sa sayo pa ning semanaha.
Samtang nagpahayag og suporta si Archival sa anti-corruption advocacy, iyang giklaro nga ang prayoridad sa siyudad mao ang kaluwasan sa publiko.
“Sa akong kaso, nangayo sila og permit ug miingon ko nga padayon, wala gyud koy problema ana kay, sa kataposan, ang ilang adbokasiya kay anti-corruption, ug uban ko nila,” sulti niya. Apan iyang giklaro nga nagpabilin siyang neutral kon bahin sa mga politikal nga kalambigitan.
Gikompirmar ni Archival nga ipatuman ang standard security protocols, lakip ang pagdumala sa mga tawo, posibleng traffic rerouting, ug mga designated freedom parks ug assembly areas nga gikasabutan sa mga organizer ug sa Archdiocese.
Ang mga organizer sa Cebu kabahin sa Trillion Peso March Movement (TPMM) ug Kilusang Bayan Kontra Kurakot (KBKK), magpahigayon og dungan nga mga demonstrasyon sa tibuok nasod aron kondenahon ang systemic corruption ug iduso ang mas hugot nga government accountability.
Ang Roman Catholic Archdiocese of Cebu, ecumenical alliances, ug daghang cause-oriented groups mangulo usab sa interfaith gatherings, samtang ang mga student leaders ug youth coalitions mipasalig nga moapil.
Tungod sa pagtambong sa daghang sektor, ang City Hall naglantaw sa daghan apan buwag-buwag nga mga tawo sa gitakda nga rally zones.
Ang mga partisipante sa multisectoral nga “SuPaKK: Sugboanong Pakigbisog Kontra Korapsyon” gipahinumdoman sa mga iskedyul ug guidelines alang sa panagtapok sa Nobyembre 30.
Ang SuPaKK nakighiusa sa nagkalain-laing komunidad sa usa ka prayer-centered nga panawagan alang sa kamatuoran, integridad, transparent nga pagdumala, ug environmental stewardship.
Giawhag ni Cebu Archbishop Alberto “Abet” Uy ang mga partisipante nga huptan ang panaghiusa ug moral nga katuyoan atol sa mobilisasyon.
“Kinahanglan maghari ang kamatuoran. Kinahanglan mosaka ang integridad. Para sa Cebu. Para sa atong nasod. Para sa umaabot nga henerasyon,” matod niya.
Gipahinumdom ang mga motambong sa pagsul-ob og puti aron malikayan ang politikal nga mga kolor ug gidasig ang panaghiusa alang sa kaayohan sa tanan. Kinahanglan nga responsable sa kaugalingong basura aron magpabilin nga limpyo ang rally areas.
Ang mga banners kinahanglang i-print lang sa katsa cloth, cartolina, sublimation, o drifit materials. / CAV