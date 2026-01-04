Archival miawhag pag-usab sa pagbahin-bahin sa basura

Gumikan kay nagkaduol na ang pagpatuman sa ‘No Segregation, No Collection’ policy sa dakbayan sa Sugbo, giawhag pag-usab ni Mayor Nestor Archival ang mga residente nga hugot nga sundon ang mga lagda sa pagbahin-bahin sa basura (waste segregation).
Nakigtagbo si Archival niadtong Sabado, Enero 3, 2026, sa mga kawani sa Department of Public Services (DPS), aron hingusgan ang pagpatuman sa polisiya sa dakbayan nga “No Segregation, No Collection.”
Atol sa maong tigom, niingon si Archival nga ang suod nga koordinasyon sa mga frontline workers maoy yawi aron masiguro ang parehas ug makanunayon nga pagpatuman sa polisiya sa tanang barangay.
Matud sa mayor nga ang mga recyclables mahimong ibaligya ug magamit pag-usab, nga makahatag og bili gikan sa giisip kaniadto nga basura lang.
Ubos sa bag-ong direktiba, ang mga kawani sa DPS gimandoan nga aktibong magpakaylap og impormasyon sa ilang tagsa-tagsa ka barangay hangtod sa lebel sa panimalay aron masayod ang mga residente nga ang sagol nga basura—nga naay malata ug dili malata—dili na dawaton kon magsugod na ang hingpit nga pagpatuman.
Ang kagamhanan sa dakbayan motutok sa pagpakaylap sa impormasyon gikan sa Enero 1 hangtud Enero 15.
Sa Pebrero 2026, sugdan na ang hugot nga pagpatuman sa "no segregation, no collection" sa tibuok dakbayan.
Gipasabot ni Archival nga ang mga malata (biodegradable) nga basura dad-on sa landfill aron iproseso isip compost, samtang ang mga dili malata (non-biodegradable) nga recyclables ibaligya.
Sa laing bahin, si Emma Ramas, sakop sa Solid Waste Management Board, nagkanayon nga mas maayo kon ang malata nga basura madumala na sa lebel pa lang sa panimalay.
“Sa akong personal nga opinyon, ang mga malata dili na angay kolektahon. Ang matag panimalay angay moatiman sa ilang malata nga basura, gamiton kini sa pagpaturok og pagkaon o kaha makakwarta pa gikan niini,” matod ni Ramas. / CAV