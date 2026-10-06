Archival mibutyag nga mi-resign na ang administrador sa city hall

Gikompirmar ni Cebu City Mayor Nestor Archival niadtong Martes, Oktubre 6, 2026, nga ni-resign na sa iyang posisyon si City Administrator Albert Tan taliwala sa nagpadayon nga imbestigasyon sa mga reklamo nga may kalabutan sa Bids and Awards Committee (BAC).
Matod ni Archival, gisumiter ni Tan ang iyang resignation letter sa Mayor’s Office niadtong Lunes sa hapon, Oktubre 5, human sa 15 ka bulan nga pagserbisyo isip city administrator.
Giingon sa mayor nga iyang gidawat ang resignation ni Tan apan wala niya gibutyag ang sulod sa maong sulat.
Ang pag-resign ni Tan nahitabo pipila ka semana human nipagawas si Archival sa Memorandum 2026-00621 niadtong Septiyembre 18, diin gitudlo si City Attorney Briccio Joseph Boholst isip acting city administrator samtang gitugotan si Tan nga magbakasyon.
Gimanduan si Boholst nga motuman sa mga katungdanan sa city administrator samtang magpabilin sab siya sa iyang posisyon isip city attorney sa City Legal Office.
Una na nga niluwat si Tan isip city administrator ug chairman sa BAC aron hatagan og higayon ang imbestigasyon sa mga reklamo bahin sa procurement process sa dakbayan.
Matod sa chief of staff ni Archival nga si Kenneth Siasar, nakadawat ang Mayor’s Office og mga reklamo gikan sa mga suplayer, lakip ang pasangil nga pinili lamang nga gipagawas ang mga bidding document ngadto sa pipila ka suplayer.
Boluntaryong nag-leave si Tan ug nagsumiter og suwat nga iyang biyaan ang iyang mga katungdanan aron mahatagan og higayon ang usa ka hingpit nga imbestigasyon ug aron malimpyuhan ang iyang ngalan ug ang administrasyon. / CAV