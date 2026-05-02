Archival midepensa sa limitado nga pag-abli og balik sa landfill

Gidepensahan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang limitadong pag-abli og balik sa Prime Integrated Waste Solutions (PWS) nga pasilidad sa Barangay Binaliw, ug niingon nga makatabang kini sa siyudad taliwala sa nagpadayong rehabilitasyon ug mga kondisyon sa regulasyon.
Sa usa ka interbyu sa media niadtong Miyerkules, Abril 29, 2026, gipadayag ni Archival nga wala’y dinaliang kabalaka sa partial nga pagtangtang sa cease-and-desist order (CDO) nga giisyu sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) 7.
Namatikdan ni Archival nga ang bisan unsang kalihukan sa pasilidad makita nga limitado ug tingali alang lang sa testing.
“I think this is really advantageous for you. Especially on our part, we’re not dumping waste there. We don’t really know what’s going on inside. They might just be testing,” asoy ni Archival.
Atol sa executive session sa City Council niadtong Abril 28, nakalitan ang mga konsehal sa mga report nga ang PWS nagsugod na sa limitadong operasyon bisan pa sa mga pangutana nga naglibot sa dapit ug walay klarong koordinasyon sa konseho.
Ang panaghisgot naglakip sa pamahayag gikan sa manager sa PWS nga si Niño Abellana Jr., kinsa nipasabot nga ang mga operasyon nga nagsugod niadtong Abril 25 gitugotan ubos sa usa ka partial lifting, nga naay kalabutan sa usa ka interim cell nga nasakop sa environmental clearance requirements.
Giklaro ni DENR 7 waste management chief John Roy Kyamko nga ang awtorisasyon alang lang sa maong interim cell ug dili sa tibuok pasilidad.
Gipasabot ni Archival nga ang pag-abli og usab lagmit magamit lang sa usa ka landfill cell nga aduna nay gikinahanglan nga mga permit, lakip ang environmental compliance certificate (ECC), ug bulag kini sa bahin nga naigo sa makamatay nga pagdahili sa yuta (landslide).
Gikompirmar ni Archival nga nakadawat ang siyudad og suwat gikan sa DENR mahitungod sa maong partial lifting sa niaging semana sa wala pa ang operasyon, ug giila nga ang mga operasyon mahimong magpadayon basta masunod ang mga regulasyon.Dugang niya nga ang landfill operators, lakip ang PWS, moagi ra gihapon sa public bidding kon ablihan na sa siyudad ang mga kontrata sa paglabay og basura ngadto sa mga pasilidad nga kuwalipikado ug nahisubay sa balaod.
Sa laing bahin, nigawas ang mga kabalaka sulod sa City Government human gibutyag sa Cebu City Environment and Natural Resources Office (Ccenro) nga wala sila maapil sa imbestigasyon ug monitoring sa landfill human sa makamatay nga insidente.
Matod sa pangulo sa Ccenro nga si Editha Peros, ang ilang buhatan, nga mandato sa pagpahigayon og mga environmental inspection, wala giimbitar nga mahimong kabahin sa composite team nga giumol sa DENR ug uban pang mga ahensya. (CAV)