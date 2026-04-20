Archival midepensa sa P981.9M supplemental budget

Gidepensahan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang gisugyot nga P981.9-million Supplemental Budget (SB) 1 sa Dakbayan sa Sugbo.
Gitataw niya nga ang dugang pundo gitumong aron tubagon ang mga dinalian nga panginahanglan sama sa pagkolekta sa basura, fuel assistance, ug suplay sa tubig dungan sa nagsingabot nga ting-init.
Matod ni Archival, ang maong budget mainampingong gitun-an sulod sa miaging buwan base sa mga gikinahanglang operasyon sa kagamhanan sa dakbayan.
“Importante kaayo kining mga budget kay gikinahanglan kini aron maseguro ang pagpadayon sa serbisyo sa siyudad,” matod ni Archival.
Mga nag-unang prayoridad sa budget mao ang pagdumala sa basura, fuel assistance, bayad sa mga contractor ug suplay sa tubig.
Ang pamahayag ni Archival nigawas human nagpahayag og kabalaka si Vice Mayor Tomas Osmeña mahitungod sa kakuwang sa detalyadong katin-awan sa pipila ka items sa budget ug ang kakuwang sa panahon nga gihatag sa mga konsehal sa pag-review niini.
Gisuwayan pa gani ni Osmeña nga isuspenso ang budget hearing, apan nipadayon ra gihapon ang committee hearing.
“Girespeto nako ang sentimento sa bise mayor, apan duna gyud kitay proseso nga angayng sundon alang niini,” matod ni Archival.
Gipasabot sa mayor nga ang maong proposal niagi na sa diskusyon sa mga department heads, sa Cebu City Development Council (CCDC), ug sa executive branch sa wala pa kini giduso sa City Council.
Nadestino sab ang ubang pundo gikan sa mga proyekto ubos sa Local Development Fund (LDF) nga adunay sobra nga gahin tungod sa kausaban sa presyo./ CAV