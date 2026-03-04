Archival mimando sa dept. heads magdaginot sa gas

Gipaubos ni Mayor Nestor Archival ang Dakbayan sa Sugbo sa usa ka heightened state sa pagpangandam sa ekonomiya ug operasyon, tungod sa posibleng pagsaka sa presyo sa lana sa kalibotan taliwa sa nagpadayong tensiyon sa Middle East.
Niadtong Miyerkules, Marso 4, 2026, gipahayag ni Archival nga ang pagsaka sa presyo sa lana mahimong moapekto sa transportasyon, pagkaon, ug uban pang batakang palaliton, hinungdan nga kinahanglan ang dinalian nga mga lakang sa pagpangandam.
Gimanduan ni Archival ang tanang departamento sa dakbayan nga magdaginot sa paggamit sa lana.
Ang mga sakyanan sa gobiyerno kinahanglan nga gamiton sa epektibong paagi ug alang lamang sa mga mahinungdanong serbisyo aron maseguro ang walay hunong nga pagpangalagad samtang gipanalipdan ang pundo sa siyudad.
“Kinahanglan natong panalipdan ang pundo sa publiko aron maseguro ang walay hunong nga paghatod sa serbisyo ngadto sa atong katawhan,” matod sa mayor sa iyang advisory.
Gipasidaan sab sa mayor ang posibleng pagsaka sa gasto sa paglabay og basura.
Sa pagkakaron, ang dakbayan naggahin og dul-an P500 milyunes matag tuig alang niini.
Apan tungod kay ang residual waste gihatod na ngadto sa Aloguinsan, ang gasto sa hauling ug lana mahimong mopasaka sa budget ngadto sa P1 bilyon, ug posibleng moabot pa sa P1.5 hangtod P2 bilyunes depende sa presyo sa lana sa kalibotan.
“Kini usa ka seryoso nga responsibilidad sa panalapi,” asoy ni Archival.
Aron maminusan ang gasto sa paghakot og basura, giawhag sa mayor ang mga residente sa pag-segregate o paglainlain sa basura, paghimo og compost sa mga malata nga basura ug pag-recycle aron maminusan ang basura nga dad-on sa landfill.
Gawas niini, nagpasidaan sab siya sa posibleng pagsaka sa presyo sa pagkaon.
Giawhag sa mayor ang mga residente nga mananom og mga utanon sa panimalay kon mahimo.
Magdaginot sa kuryente ug tubig aron maminusan ang galastuhan ug lig-unon ang dakbayan batok sa krisis. / EHP