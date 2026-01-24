Archival mimando sa mga barangay, tarungon ang paghakot sa basura

Gimanduan ni Mayor Nestor Archival ang tanang barangay sa Dakbayan sa Sugbo nga hugot nga tumanon ang mga lagda sa kalimpyo sa paghakot sa basura.
Kini human makadawat og mga report bahin sa mga garbage truck nga nangahulog ang basura ug wala natabuni og tarong nga naghatag og kabaho ug kahasol sa publiko.
Ang maong mando nga anaa sa Memorandum nga gipagawas niadtong Enero 23, 2026, giisyu tungod sa mga kabalaka sa pagdumala sa basura human gisira ang Binaliw landfill ug temporaryo nga nagsalig ang Siyudad sa Polog landfill sa Consolacion.
Sa maong memorandum, gihisgutan sa Opisina sa Mayor ang mga report nga dunay mga garbage truck gikan sa Sugbo nga nagtulo ang duga sa basura o wala natabuni pag-ayo samtang nagbiyahe.
Kini niresulta sa pagkatag sa basura, langsi nga baho, ug problema sa sanitasyon sa mga dagkong dalan ug sa mga silingang dapit.
Aron masulbad kini, gimanduan ni Archival ang tanang Punong Barangay nga segurohon nga ang mga truck nga gidala sa barangay o mga contractor niini mosunod sa hugot nga sumbanan sa kalimpyo.
Lakip niini ang pagtabon sa tibuok truck sa tanang higayon aron dili makita o matagak ang basura.
Segurohon nga leak-proof o dili magtulo ang mga sakyanan nga gigamit sa paghakot ug dinalian nga paglimpyo o pag-aksiyon kon naay matagak, magtulo, o manimaho samtang nagbiyahe.
Gipasabot sab sa memorandum ang kamahinungdanon sa pag-monitor sa mga drayber ug mga trabahante aron maseguro nga nagsunod sila sa balaod sa kalikupan. (CAV)