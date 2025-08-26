Archival mipahunong sa tanang proyekto sa DPWH sa Cebu City

Gimando ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang temporaryong paghunong sa tanang proyekto sa Department of Public Works and Highways (DPWH) samtang nagpaabot sa saktong koordinasyon sa kagamhanan sa siyudad.
Sa press conference niadtong Martes, Agusto 26, 2025, matod ni Archival nga ang iyang desisyon tubag sa mga problema sa trapiko ug kaluwasan nga mugna sa maong mga proyekto.
Kini magpadayon hangtod nga motuman ang DPWH ug mga kontratista sa bag-ong mga lagda nga gidesinyo aron masiguro ang proyekto ug maminusan ang kahuot sa trapiko.
Gipakita sa DPWH ang listahan sa flood-control projects alang sa 2025 nga 10 ka proyekto sa North District ug 11 sa South District.
Ang total nga budget moabot sa P751,248,420.
Giingon sa mayor nga ang ubang mga kontratista, ilabi na kadtong sa Barangay Banilad ug Salinas Drive sa Lahug, napakyas sa pag-coordinate sa traffic management sa siyudad nga maoy hinungdan sa kahuot.
Ang mayor nipagawas og mando nga ang proyekto nga gitakda mahuman sulod sa 200 ka adlaw, kinahanglan humanon sud lang sa 100 ka adlaw.
Ang mga kontratista kinahanglang mogamit sa ilang kaugalingong traffic enforcer, nga gi-training sa Cebu
City Transportation Office (CCTO), aron pagdumala sa trapiko.
Ang mga construction site kinahanglang adunay saktong warning signs aron malikayan ang disgrasya ug kanunay nga limpyo ang lugar.
Ang deskripsyon sa proyekto apil na ang timeline, ngalan sa kontratista, ug budget kinahanglang makita sa publiko.
Gipasabot ni Archival nga wala siya’y gahom sa pagpili og kontratista, apan duna siya’y katungod sa pag-regulate kanila.
Gipahayag sab sa mayor ang kabalaka sa kawalay unified flood control plan.
Gisugyot niya nga ang Department of Engineering and Public Work (DEPW) ug DPWH kinahanglang maghiusa aron ang tanang proyekto magkasinabot.
Gumikan niini, naghimo si Archival og taskforce diin apil ang DEPW ug DPWH aron masiguro ang hapsay nga pag-implementar sa mga proyekto. / EHP