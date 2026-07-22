Archival mipaimbestigar sa ilang bus migamit og bastos nga sound effects

Nagpahigayon og imbestigasyon ang Kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo bahin sa usa ka insidente nga naglambigit sa usa sa ilang mga bus, human nigawas sa social media ang usa ka video nga nagpakita niini nga giingong nagpatugtog og dili angay nga mga sound effect atol sa prosesyon sa lubong.
Sa usa ka pakighinabi sa telepono uban sa SunStar Cebu niadtong Miyerkules, Hulyo 22, 2026, si Marco Romas, ang tawo nga nikuha ug nag-upload sa video, nagkanayon nga nahitabo ang insidente mga alas 3 sa hapon niadtong Hulyo 19 samtang nitambong siya sa lubong sa usa ka suod nga higala sa Haven of Peace Memorial Park sa Siyudad sa Lapu-Lapu.
Sumala ni Romas, usa ka bus sa Cebu City Government nga nagserbisyo sa laing lubong nagsugod sa pag-atras duol sa kapilya sa sementeryo samtang nagpadayon ang misa.
Ang bus giingong nagpatugtog og kusog ug dili angay nga mga sound effect nga nakabalda sa solemnidad sa lubong ug sa atensiyon sa mga nagbangutan.
Gidugang ni Romas nga ilang gisenyasan ang drayber nga mohunong, apan nagpadayon gihapon ang bus sa pag-atras. Hinungdan nga niduol siya sa sakyanan, girekord ang maong hitabo, ug gihangyo ang drayber nga palungon ang tukar nga gihimo ra sab dayon niini
Iyang gi-upload ang video sa TikTok aron makuha ang atensiyon sa mga opisyal sa kagamhanan ug aron mapugngan ang paggamit og susamang mga sound effect sa mga pampublikong sakyanan, labi na niadtong mga gipanag-iya sa gobiyerno.
“Akong gi-post aron dili kini himuong normal sa mga pampublikong sakyanan, ilabi na sa mga sakyanan sa gobiyerno. Ang ubang tawo tingali maghunahuna nga kini kataw-anan o ordinaryo ra, apan dili gyud kini sakto tungod kay ang maong tukar nagpasabot og insesto ug pagpanglugos (incest and rape),” matod pa ni Romas.
Si Konsehal Nyza Archival sa ulahi nikomento sa TikTok post ni Romas, nangayo og pasaylo sa insidente, ug nipasalig nga ilang susihon ang maong panghitabo.
Matod ni Romas sa interbyu nga wala pa silay komunikasyon gawas sa panag-istoryahanay sa comments section.
Samtang, gipahibalo sa Cebu City Public Information Office (PIO) ang mga sakop sa media niadtong Martes sa gabii, Hulyo 21, nga nakita na ni Mayor Nestor Archival ang viral nga video ug gimanduan dayon niini ang hingtungdan nga departamento nga imbestigahon ang insidente ug mohimo sa angay nga aksiyon.
Gipahayag sa Kagamhanan sa Siyudad nga dili sila motugot sa pamatasan nga walay pagtahod o dili haom sa mga sumbanan nga gilauman gikan sa mga kawani sa gobiyerno. / Gervie Paluga / UP Cebu Intern