Archival mipasalig nga CBRT project humanon

Nagpabilin nga malaumon si Cebu City Mayor Nestor Archival nga ang Package 2 ug 3 sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) Project mopadayon gihapon, bisan pa man sa pag-anunsiyo sa World Bank nga posibleng dili na nila pundohan ang nahibiling mga hugna tungod sa dugay nang kalangay sa pagpatuman.
Matod ni Archival, ang siyudad ug ang Department of Transportation (DOTr) nangita na og alternatibong mga paagi sa pagpangita og pundo, lakip na ang public-private partnerships (PPP), aron ipadayon ang proyekto human mahuman ang Package 1.
“Positibo kaayo ko nga ang Package 2 ug 3 mopadayon gihapon tungod kay moabot ang atong Presidente, ug tungod niana, ang Kagamhanan sa Siyudad ug ang Probinsiya naningkamot gyud nga mahitabo kini,” matod ni Archival.
Una nang gipahayag sa World Bank ang ilang kabalaka sa dekada na nga kalangay sa proyekto nga niresulta sa pagbayad sa nasudnong kagamhanan sa commitment fees, mga bayranan nga gipahamtang alang sa wala magamit nga pundo nga wala pa hingpit nga pagpatuman.
“Gisagubang sa DOTr ang pagbayad sa commitment fee sulod sa kapin sa 10 ka tuig na, mao nga nakahukom ang World Bank nga hunongon na ang pundo. Apan dili kini nagpasabot nga dili na sila motabang nato,” sulti ni Archival.
“Motabang sila kanamo sa pagpangita og laing posibleng mga tigmugna og pundo nga interesado mosuporta sa sunod nga mga hugna,” dugang niya.
Giklaro sa World Bank nga bisan og dili na sila mohatag og pundo, andam gihapon sila nga ikonekta ang Kagamhanan sa Pilipinas sa mga potensyal nga mamumuhonan nga makapundo sa pagpadayon sa CBRT project.
Giingon ni Archival nga anaa na sa 90 porsiyento ang nahuman sa Package 1, ug ang nahibiling trabaho nagtutok na sa land acquisition aron makompleto ang rota.
“Naa nay kuwarta nga andam alang sa pag-angkon sa nahibiling mga lote, mao nga akong gimanduan ang among acquisition team nga paspasan ang proseso,” matod sa mayor.
Iyang namatikdan nga ang pagpalit sa yuta alang sa Package 1 mag-andam usab sa siyudad alang sa sunod nga hugna sa konstruksiyon.
Ubos sa kasamtangang timeline, ang mga opisyal gikan sa DOTr-Manila gikatakda nga moabot sa Oktubre 29 alang sa laing inspeksyon sa rota ug katapusang pag-andam sa dalan sa wala pa ang Nobiyembre 5 nga inagurasyon nga pangunahan ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.
Ang dry run mo-cover sa rota gikan sa Fuente Osmeña paingon sa Cebu Normal University (CNU) ug pabalik nga magsilbing sukdanan sa kalampusan sa operasyon sa Package 1.
“Ang dry run importante kaayo tungod kay mao kini ang magtino kon unsa na kaandam kita alang sa hingpit nga operasyon. Kini mao ang pruweba nga ang DOTr ug ang Kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo naka-pokus sa pagpadayon niini nga proyekto,” matod ni Archival.
Dugang niya nga ang pagkahuman sa Package 1 naghatag sa Cebu og lig-on nga basehan aron maseguro ang suporta gikan sa nasudnong mga ahensiya ug pribadong mga kauban alang sa pagpadayon sa sunod nga mga hugna.
Gihatagan og gibug-aton sa mayor nga bisan pa sa mga kalisdanan sa pinansyal, ang tumong sa proyekto nagpabilin nga klaro: ang paghatag sa Cebu og moderno, episyente, ug malungtaron nga sistema sa pampublikong transportasyon aron makatabang sa pagsulbad sa nagkagrabe nga kahuot sa trapiko sa siyudad. / CAV