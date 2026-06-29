Archival mipasalig sa mga naninda sa Carbon og pwesto sa bag-ong merkado

Gipasaligan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga lehitimong naninda sa Carbon Public Market nga adunay ilang pwesto sa redeveloped market.
Taliwa sa iyang pasalig, gikuwestyon niya ang padayon nga pagsupak sa proyekto bisan pa sa garantiya sa siyudad sa security of tenure.
Sa pakighinabi sa mga tigbalita niadtong Lunes, Hunyo 29, 2026, si Archival niingon nga sukad pa sa sinugdanan sa Carbon redevelopment project, prayoridad na sa city government ang pagseguro nga ang tanang lehitimong naninda nga maapektuhan sa proyekto mahatagan og pwesto.
“You should understand, from the very beginning of the Carbon redevelopment, I made sure that all vendors would have security of tenure. Meaning to say, all vendors affected by the redevelopment will be accommodated,” matod ni Archival.
Niingon ang mayor nga wala siya makasabot nganong adunay mga grupo nga padayon gihapong nagprotesta bisan pa sa balik-balik nga pasalig sa siyudad nga dili sila mawad-an og panginabuhian.
“I cannot understand why there are vendors continuously protesting. I asked myself, who are these people? What do they stand to lose when we have already assured them that they will all be inside?” matod niya.
Gihimo ni Archival ang maong pamahayag taliwala sa kontrobersiya sa giingong wa gitugot nga pagpaningil sulod sa Carbon Public Market nga maoy hinungdan sa executive session sa City Council aron mahibaw-an kon adunay vendor associations ug pribadong mga indibidwal nga naningil og ilegal nga bayrunon gikan sa mga ambulant vendors.
Gitataw ni Archival nga gikompirmar sa Office of the City Markets (OCM) nga dugay na ang maong mga pagpangolekta.
“The City Market Office said there are collections. They said they are illegal. The associations say they are not. So who should we believe?” matod niya.
Gibutyag sab sa mayor nga adunay pipila ka manindahay nga personal nga niduol kaniya aron ipadayag ang ilang suporta sa redevelopment project ug ang ilang tinguha nga ipadayon ang modernisasyon.
Matod ni Archival, ang pagbaligya sulod sa Carbon Public Market dili eksklusibong katungod sa kasamtangang mga naninda.
Gipasabot niya nga samtang adunay nisupak sa redevelopment, duna sa’y andam mopuli sa ilang lugar.
Bisan pa niini, gisubli ni Archival nga ang city government nagpabiling komitido sa pag-accommodate sa tanang lehitimong manindahay sa Carbon.
“Those who are there now will all be accommodated. That has always been our commitment,” matod niya.
Apan iyang gisugyot nga ang uban nga nisupak sa redevelopment mahimong mga tawo nga mawad-an og kita gikan sa kasamtangang mga koleksiyon kon ang merkado hingpit nang dumalahon ubos sa sistema sa city government.
Sa dihang gipangutana sa pasangil nga ang Carbon redevelopment usa ka porma sa privatization, gisupak kini ni Archival ug niingon nga nagpabilin ang katungod sa city government sa public market.
Gipasabot niya nga mahimo gihapon sa siyudad nga makignegosasyon o usbon ang pipila ka probisyon sa kasabutan uban sa private developer kon gikinahanglan, tungod kay ang lokal nga kagamhanan ang nagpabiling adunay kontrol sa mga polisiya. / CAV