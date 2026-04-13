Archival mirespeto sa desisyon sa konseho sa isyu sa Monterrazas

Niingon si Cebu City Mayor Nestor Archival nga iyang respetuhon ang desisyon sa Konseho sa Dakbayan nga dili moisyu og cease-and-desist order (CDO) batok sa proyekto sa Monterrazas de Cebu, dungan sa pag-ingon nga kinahanglang balansehon ang kalambuan ug ang gikinahanglang mga environmental safeguard.
“The council has its own reason, and I would not object to that,” matod ni Archival sa usa ka press conference niadtong Lunes, Abril 13, 2026.
Gihimo ni Archival ang maong pamahayag taliwala sa resolusyon sa konseho nga nagmando nga dili una mo-isyu og CDO batok sa kontrobersyal nga hillside development sa Barangay Guadalupe.
Ang mayor niingon sab nga wala siya makaseguro kon ang pormal nga mga rekomendasyon gikan sa Cebu City Environment and Natural Resources Office (Ccenro) ug sa Office of the Building Official (OBO) nga adunay awtoridad sa pagrekomendar og stoppage order, nakaabot na ba sa iyang opisina.
“I don’t really know, I cannot find it. Naunhan man gud to sa resolution sa council, and I don’t like to have another decision considering that there is already a suggestion coming from the council,” sumala pa ni Archival.
Niadtong Marso 3, gihatagan og katin-awan sa Ccenro nga ang awtoridad sa pag-isyu og CDO batok sa proyekto sa Monterrazas de Cebu anaa sa buhatan sa Mayor ug wala sa mga environmental regulator o sa OBO.
Sa usa ka suwat, ang pangulo sa Ccenro nga si Engr. Editha Peros niendorso ngadto kang Archival sa resolusyon sa Konseho sa Dakbayan nga naghangyo og CDO batok sa maong proyekto.
Ang resolusyon sa konseho naggumikan sa giingong mga paglapas sa permit, lakip na ang kakuwang sa Special Hauling Permit ug tree-cutting clearance, base sa hiniusa nga inspeksyon nga giasoy ni Konsehal Sisinio Andales atol sa usa ka sesyon.
Gipasabot sa Ccenro nga ang ilang mandato naglakip lamang sa pagpatuman sa mga environmental requirement, samtang ang OBO limitado sab sa National Building Code, hinungdan nga giduso sa duha ka buhatan ang maong butang ngadto sa mayor alang sa tukmang aksiyon.
Tungod niini, ang hangyo sa konseho alang sa usa ka CDO pormal nga gipasa ngadto kang Archival, dungan sa pagpahinumdom nga ang katapusang desisyon sa pagsuspenso sa proyekto anaa sa iyang opisina.
Sa laing bahin, ang Mont Property Group Inc., ang developer sa Monterrazas de Cebu, nagtakda og press conference karong Abril 15 aron tubagon ang mga isyu sa proyekto.
Sa ilang imbitasyon, ang kompanya niingon nga ang resolusyon sa Konseho nga dili mopahamtang og CDO usa ka “maayong balita,” apan namatikdan nila nga nagpadayon ang mga sayop nga impormasyon sa social media ug uban pang plataporma. / CAV