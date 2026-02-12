Archival misaad nga panalipdan, manindahay sa Carbon market

Gipasalig ni Cebu City Mayor Nestor Archival niadtong Huwebes, Pebrero 12, 2026, ang iyang commitment sa pagpanalipod sa kaayuhan sa mga vendor sa Carbon Public Market.
Kini dungan sa iyang pagsupak sa sugyot nga ibalhin ang koleksyon sa bayad sa merkado ngadto sa pribadong developer.
Atol sa panagtagbo uban sa nagkadaiyang grupo sa mga vendor sa Cebu City Sports Institute sa Barangay Sawang Calero, giingon ni Archival nga gisupak niya ang plano sa Cebu2World Development Inc. (C2W), usa ka subsidiary sa Megawide Construction Corp. nga magsugod og paningil og mga bayad sa merkado unya sa Pebrero 15 o Marso 1 ubos sa Carbon redevelopment project.
Ang dayalogo gitambungan sa mga miyembro sa Carbonhanong Alyansa ug uban pang grupo sa mga vendor nga nipadayag og kabalaka mahitungod sa 2021 joint venture agreement (JVA) tali sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ug sa Megawide.
Si Maria Pino, ang presidente sa Cebu Coalition of United Vendors Association (CCUVA), direktang nangutana sa mayor kon mosupak ba kini sa pagbalhin sa katungdanan sa koleksyon ngadto sa C2W, tungod sa kahadlok sa posibleng pagsaka sa abang.
Nitubag si Archival sa iyang pagsupak sa maong sugyot, diin iyang gimanduan ang City Legal Office sa pag-review sa pipila ka mga probisyon sa JVA nga nagdumala sa katungod ug obligasyon sa C2W sa pagpaningil.
Iyang gipasabot nga ubos sa JVA, kinahanglan unang tukuron ang usa ka oversight committee nga gilangkuban sa mga representante gikan sa City Government ug Megawide sa dili pa mabalhin ang katungod sa koleksyon.
Matod niya, wala pa maporma kini nga komite.
Si Eliconjim “Elcon” Concha gikan sa Office of the City Market nagkanayon nga ang Office of the City Treasurer mao pay nagdumala karon sa koleksyon sa “arkabala” o inadlaw nga ticket gikan sa mga ambulant vendor, ingon man ang abang gikan sa mga regular nga stallholder.
Ang mga ambulant vendor nagbayad og P20 matag adlaw, samtang ang mga stallholder gikolektahan base sa square meter depende sa klasipikasyon.
Dugang niya, adunay kapin sa 4,000 ka mga ambulant vendor ug stallholder ang kasamtangang naninda sa Merkado sa Carbon.
Gihangyo ni Archival ang mga lider sa vendor nga ipadayag ang ilang mga kabalaka atol sa executive session sa City Council karong Marso 17, diin nakatakdang i-review ang JVA.
Gihimakak sab sa mayor ang mga pasangil sa social media nga iya nang gitalikdan ang mga vendor ug iyang gipahinumdom nga nahimo sab siyang vendor sa Carbon sa iyang kabatan-on.
Iyang gisubli nga isip city councilor niadtong 2021, gisupak niya ang pagpirma sa JVA tungod sa pagtuo nga ang hingpit nga implementasyon niini mahimong moresulta sa pagsaka sa presyo sa mga palitunon. / EHP