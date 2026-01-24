Archival mohangyo sa Lungsod sa Aloguinsan, labayan sa basura

Taliwala sa nagkagrabe nga krisis sa basura, gipangitaan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo og paagi nga mahangyo ang Lungsod sa Aloguinsan human nibalibad ang mga silingang dapit sa pagdawat niini.
si Mayor Nestor Archival niingon nga ang siyudad naghunahuna na karon sa mas layo nga mga dapit nga labayanan, lakip na ang landfill sa Aloguinsan, bisan pa man sa padayong pagsaka sa gasto sa paghakot.
Matod ni Archival, nakasabot siya kon ngano nga ang mga silingang lungsod sama sa Minglanilla ug Dakbayan sa Talisay nibalibad sa pagdawat sa basura sa Sugbo, ug iyang giingon nga balido ang ilang mga kabalaka base sa environmental capacity ug responsibilidad sa ilang kaugalingong mga lumulupyo.
Iyang gipasabot nga base sa mga panaghisgot sa bag-ong multi-agency meeting, nigawas nga kadaghanan sa mga landfill sa kasikbit nga dapit gidisenyo lamang aron moserbisyo sa ilang kaugalingong komunidad.
“Dili kini simple nga isyu,” matod ni Archival, dungan sa pag-ingon nga ang Dakbayan sa Sugbo makamugna og 500 ngadto sa 700 ka tonelada nga basura matag adlaw.
Dugang pa niya, kinahanglan nga konsiderahon sa mga lokal nga lider ang epekto niini sa ilang mga konstituwente sa dili pa modawat og basura gikan sa gawas sa ilang hurisdiksyon.
Samtang nangita ang siyudad og laing mapilian nga labayanan, niingon si Archival nga ang Aloguinsan nagpabilin nga usa sa mga posibleng destinasyon, bisan pa man nga ang pagdala sa basura didto makapadako og maayo sa gasto sa paghakot.
Bisan pa niini, siya niingon nga limitado ang opsyon sa siyudad human sa pagsira sa Binaliw landfill.
Aron masulbad ang pagsaka sa gasto, si Archival niingon nga plano niya nga pahibaw-on ang City Disaster Risk Reduction and Management Council sunod semana sa iyang tuyo nga i-realign ang P30 milyones gikan sa disaster funds aron itabon sa gasto sa paghakot sa basura taliwala niining nagpadayon nga krisis sa basura.
Ang mayor niingon usab nga ang siyudad nagpadayon sa paghangyo sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) nga tugotan ang pagtukod og transfer station sulod sa Dakbayan sa Sugbo.
Matod niya, ang pagbaton og transfer station makatabang sa pagpagaan sa problema sa logistika ug makapakunhod sa gasto sa paghakot og basura ngadto sa layo nga mga landfill.
Ang problema sa basura sa Dakbayan sa Sugbo misamot human sa nahitabong pagdahili sa basura sa Binaliw landfill niadtong Enero 8, nga mikalas og 36 ka tawo sa site ug usa ka volunteer rescuer nga namatay usab sa ospital.
Human sa maong insidente, ang Environmental Management Bureau nimando sa pagsira sa landfill, ug gitugotan lamang ang mga operasyon alang sa pagpanglimpyo ug rehabilitasyon.
Sayo niini, nagpahimangno si Bise Mayor Tomas Osmeña nga ang paghakot og basura ngadto sa lagyong dapit mahimong mogasto ang dakbayan og P500 milyones ngadto sa P700 milyones matag tuig.
Kini makapahubas sa pundo alang sa uban pang batakang serbisyo.
Nanawagan si Osmena sa nasudnong kagamhanan nga ikonsiderar pag-usab ang paggamit sa incineration isip long-term nga solusyon aron makunhuran ang pagsalig sa mahal nga paghakot sa landfill.
Bisan pa sa kalisod sa panalapi, si Archival niingon nga ang siyudad walay laing opsyon gawas sa paggamit sa tanang pamaagi samtang nangita og mas malungtaron ug long-term nga solusyon sa waste management. / CAV