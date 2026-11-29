Nagduhaduha si Mayor Nestor Archival bahin sa ideya nga ipasira ang Binaliw landfill sa labing daling panahon ug nagpasidaan nga kining maong lakang maghatag og problema sa pribadong mga establisemento sa Dakbayan sa Sugbo kabahin sa paglabay sa ilang basura.
Sa pagtuo ni Archival, makadugang kini sa problema sa problemado nang daan nga sistema sa waste management sa Dakbayan.
Gipadayag ni Archival nga kinahanglang timbang-timbangon pag-ayo sa Gobiyerno sa Dakbayan ang mga sangputanan sa pagpasira sa pasilidad, hilabi na kay ang mga negosyo ug pribadong institusyon sulod sa Dakbayan naghimo man usab og dakong gidaghanon sa basura nga kinahanglang kolektahon ug ilabay.
Ang gisugyot nga pagpasira sa Binaliw landfill maoy usa sa mga opsyon nga gikonsiderar sa mga sakop sa konseho sa dakbayan human sa padayong pagbalibad sa Prime Integrated Waste Solutions (PWS), ang nagdumala sa Binaliw landfill, sa pagdawat sa basura gikan sa Gobiyerno sa Dakbayan.
Apan matod ni Archival, kinahanglan una masuta sa Dakbayan kon asa ilabay ang mga basura sa pribadong mga establisemento.
Nagpasidaan siya nga ang pribadong mga establisemento mapugos sa pagbiyahe sa ilang basura ngadto sa mga pasilidad nga naa sa gawas sa Dakbayan sa Sugbo, nga posibleng magdala og dugang kalisod sa logistics ug pinansyal.
Alang ni Archival, mas maayong ipadayon sa Dakbayan ang pagpakighinabi sa PWS aron magtugotan ang Dakbayan sa Sugbo nga makalabay og bisan gamay nga bahin sa basura niini sa maong pasilidad. / CAV