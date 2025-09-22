Archival nagtinguha og road clearing sa CBRT Package 2

Gipahibalo ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga ang prayoridad karon sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project mao ang pagseguro sa road right-of-way (RROW) para mapadali ang pagkompleto sa mga main corridors niini.
Gipasabot ni Archival nga daghang bahin sa BRT corridor ang gipanag-iya pa sa ubang tawo ug kinahanglan gyud una kining limpyohan aron makompleto ang tibuok alignment sa sistema.
Iyang gimanduan ang mga opisina sa City Hall nga mag-focus sa pagseguro og pundo gikan sa Department of Transportation (DOTr) aron mahimong bayad sa mga apektadong propidad.
“Ang akong instruction is to make sure nga katong mga dalan nga naa pay nag-occupy nga atong paliton, maoy tagaan nato og focus. Aron makakuha ta og kuwarta gikan sa DOTr, ipuno nato aron mapalit nato ang mga road right-of-way,” ingon ni Archival.
Giangkon sa mayor nga ang kasamtangang test runs nga naglakip lang sa rota gikan sa Jones Avenue paingon sa South Bus Terminal, wala pa nagpakita sa orihinal nga konsepto sa BRT.
Matod niya nga ang sistema gidisenyo aron moserbisyo sa mga pasahero gikan sa Bulacao, moagi sa South Road Properties (SRP) ug Mambaling, paingon sa Ayala Center, I.T. Park, ug Talamban dayon mobalik.
“Initially dili gyud ka kasulti nga ing-ana because ang kadaghanan sa mga tawo naa sa Bulacao. That is not really the BRT nga atong gi-concept before. The real concept is basically gikan sa Bulacao moagi sa SRP, back to Mambaling, padulong sa Ayala, going to I.T. Park and then to Talamban and balik,” ingon niya.
Matod ni Archival, ang siyudad nakigtambayayong sa DOTr aron i-finalize ang mga adjustment sa oras sa Septiyembre 29 nga dry run.
Iyang giingon nga bisan og ang ubang pasahero nakakaplag nga sayon ra ang test runs, kadaghanan sa mga reklamo may kalabutan sa trapiko ug sa limitado nga rota.
Aron mapalambo ang simulation, iyang gisugyot ang pagdugang og mga run direkta gikan sa SRP paingon sa Ayala Center, lakip na ang posibleng extension gikan sa Il Corso paingon sa Ayala via South Bus Terminal ug Jones Avenue. Gimanduan sab sa mayor ang pag-deploy og daghang traffic enforcers aron makontrol ang mga intersection atol sa dry run, tungod kay ang mga traffic light dili pa automated.
“Sa traffic light sa red, ma-override gyud na nila kay dili pa man na automatic. So the one nga mo-override will be the enforcers,” iyang gipasabot.
Bisan pa sa inisyal nga mga problema, giinsister ni Archival nga ang tumong nagpabilin nga klaro: ang paghatag og kasaligan nga sistema sa pampublikong transportasyon nga naghatag og parehas nga importansya sa tanang pasahero.
“This is what we call public transport. Ang tanan nga tawo nga magsakay sa bus gihatagan og importansya either pobre or dato,” ingon niya. / CAV