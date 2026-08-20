Archival ‘nanag-iya’ og balay sa Monterrazas, gipa-Ombudsman

Nisang-at og reklamo ang usa ka residente sa Barangay Guadalupe sa Office of the Ombudsman batok ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa pasangil nga nakalapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
May kalabutan sa giingong pagdumili sa mayor nga moluwat og cease-and-desist order (CDO) batok sa development sa Monterrazas de Cebu.
Ang pito ka panid nga complaint-affidavit nadawat sa Ombudsman Area Office for the Visayas sa Cebu City niadtong Miyerkules, Agusto 19, 2026.
Gipasanginlan sa complainant nga si Ed Karlon Rama nga si Archival nakalapas sa Sections 3(e) ug 3(h) sa Republic Act 3019, o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
Gipasanginlan sab ang mayor og grave misconduct, grave abuse of authority, ug conduct prejudicial to the best interest of the service.
Nakasentro ang reklamo sa pasangil ni Rama nga si Archival ug ang iyang asawa nanag-iya og 713-square-meter nga property sulod sa Monterrazas Subdivision sa Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo.
Giingon nga ang pagpanag-iya ni Archival og property sulod sa development nagmugna og conflict of interest, ilabina tungod kay gisalikway sa mayor ang mga panawagan alang sa CDO batok sa Monterrazas.
Matod sa reklamo, nakuha sa mayor ug sa iyang asawa ang property gikan sa Genvi Development Corp. niadtong 2022.
Gilakip ni Rama ang kopya sa Transfer Certificate of Title ug tax declaration sa property isip suporta sa iyang pasangil.
Ang reklamo nag-ugat sa kontrobersiya sa nahitabong grabe’ng pagbaha sa mga komunidad nga nahimutang ubos sa Monterrazas development, ilabi na pag-igo sa Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 2025.
Gibasehan ni Rama ang mga panawagan kaniadto sa mga residente, ni Vice Mayor Tomas Osmeña, ug sa mga miyembro sa City Council alang sa pagsuspenso sa development activities samtang gi-verify ang gidak-on sa flood-mitigation facilities sa proyekto.
Samtang ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) niadtong Disyembre 2025 nisang-at og criminal case batok sa korporasiyon nga nagdumala sa proyekto tungod sa giingo’ng mga paglapas sa Revised Forestry Code.
Ang maong mga alegasyon gikinahanglan pa nga ipaubos sa imbestigasyon sa Ombudsman.