Archival nanawagan nga konseho maghiusa

Nagtuo si Cebu City Mayor Nestor Archival nga angay usab tagaan og mga committee chairmanship ang mga miyembro sa minority bloc human sa gihimong reorginasyon sa Cebu City Council.
Nanawagan siya sa duha ka kampo sa politika nga magtinabangay alang sa mga programa sa kalambuan sa dakbayan.
Sa iyang pakighinabi sa mga tigbalita human sa iyang unang State of the City Address (SOCA), si Archival niingon nga iyang girespeto ang desisyon sa majority bloc bahin sa pag-apud-apod sa mga committee assignment, apan naglaum siya nga ang mga kalainan sa politika dili makababag sa trabaho sa konseho.
Giingon ni Archival nga ang majority bloc kinahanglang mangita og paagi nga makigtambayayong og maayo sa minority aron masiguro nga magpabiling nagkahiusa ang duha ka habig sa pagpatuman sa mga programa nga makahatag og kaayohan sa mga tawo sa Dakbayan sa Sugbo.
Gihimo niya kini nga pamahayag human giaprobahan sa City Council ang reorganisasyon niini alang sa Fiscal Year 2026-2027, diin kadaghanan sa mga importanteng committee chairmanship pabilin nga gigunitan sa mga miyembro sa majority bloc.
Ubos sa bag-ong mga committee assignment, si Konhal Nyza Archival sa minority bloc ang nahatagan og chairmanship, diin siya ang mangulo sa Committees on Tourism, Arts and Culture, ug Sister Cities Relations and Big Brother Program.
Samtang si Konsehal Paul Labra mao ang mangulo sa Committee on Public Order.
Sa laing bahin, ang Minority Floor Leader nga si Sisinio Andales, kauban ang Assistant Minority Floor Leaders nga silang Alvin Arcilla ug Jose Abellanosa, wala mahatagi og bisan unsang committee chairmanship.
Bisan pa niana, gipatin-aw ni Archival nga ang pagpili sa mga komite anaa ra gyud sa kamot sa konseho.
Bisan pa man sa kausaban sa politikanhong dagan sulod sa konseho, positibo gihapon ang mayor nga ang duha ka habig makatrabaho alang sa mga programa nga kapuslan sa mga residente sa Dakbayan sa Sugbo. / CAV