Archival nanawagan og integridad, kahiusahan; timaan sa Charter Day

Giawhag ang mga opisyal sa Dakbayan sa Sugbo nga barugan ang integridad, panaghiusa, ug gugma sa serbisyo publiko samtang gisaulog ang ika-89 nga Charter Day niadtong Martes, Pebrero 24.
Nagsugod ang selebrasyon pinaagi sa usa ka Santos nga Misa sa Plaza Sugbo nga gipangulohan ni Rev. Fr. Josephus Remonde, nga gisundan sa wreath-laying ceremony nga gipangulohan ni Mayor Nestor Archival.
Nitambong usab si Raymund Paul Taboada, ang chief of staff ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga maoy nirepresentar kaniya, uban ni Cebu City Police Office Director PCol. George Ylanan.
Ang Charter Day, nga gisaulog matag Pebrero 24, nagtimaan sa politikanhong awtonomiya sa Sugbo ubos sa Commonwealth Act No. 58, diin napalig-on ang charter sa siyudad niadtong 1937.
Kini nga petsa giila isip usa ka special non-working holiday sa Dakbayan sa Sugbo.
Sa iyang mensahe, gihatagan og pasidungog ni Archival si Don Vicente Rama, kinsa giila nga “Amahan sa Dakbayan sa Sugbo” tungod sa pagpanday sa charter sa siyudad. Matod niya, ang charter dili lang usa ka legal nga dokumento, kondili usa ka padayon nga responsibilidad alang sa mga lider ug sa mga lungsuranon.
Pinaagi ni Taboada, nipadangat usab sa iyang mensahe si Osmeña, kinsa wala makatambong tungod sa mga naunang commitment gawas sa siyudad.
Iyang gipahayag nga ang pag-uswag sa Sugbo nakaangkla sa prinsipyo nga pagpangulo, disiplina, ug accountability.
Suma niya, ang tinuod nga sukaranan sa maayong pagdumala dili ang mga pasigarbo sa mga opisyal, kondili ang tinuod nga nasinati sa mga lungsoranon—sama sa mas luwas nga kadalanan, paspas nga serbisyo publiko, ug ang pagbalik sa pagsalig sa gobiyerno.
Bisan pa sa una nga mga pahayag nga giimbitar ang mga kanhi mayor, walay usa kanila ang nitambong sa seremonyas sa buntag.
Ang selebrasyon gitapos pinaagi sa usa ka testimonial dinner ug awarding ceremony sa alas-6 sa gabii, diin gipasidunggan ang mga indibidwal ug institusyon nga adunay dakong natampo sa kalambuan sa siyudad.
Outstanding Individuals:
Nilo Ferrater Rusiana
Elreen Ann Ando
Posthumous Awards (Pasidungog alang sa mga mitaliwan na):
Max Sherwin Limpag
Errol “Budoy” Marabiles
Rosario Chua
Dr. Rosa Carmen Tenazas
Outstanding Institutions:
Center for Industrial Technology and Enterprise (CITE)
Mayari Animal Rescue Organization Inc.
Municipality of Haarlemmermeer
Roble Shipping Inc.
Gibutyag ni Mayor Archival nga mokabat sa P3,558,500 ang kinatibuk-ang gibanabana nga gasto alang sa ika-89 nga Charter Day. / CAV