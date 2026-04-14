Archival: Operation Second Chance facility gikinahanglan nga ayuhon

Nimando og dinaliang pag-review ug pag-upgrade sa seguridad ug kahimtang sa Operation Second Chance si Cebu City Mayor Nestor Archival human sa nahitabong pag-ikyas sa 15 ka menor de edad gikan sa maong pasilidad sa Barangay Kalunasan.”
Sa press conference niadtong Lunes, Abril 13, 2026, gibutyag ni Archival nga ang iyang pag-inspeksyon sa maong rehabilitation center nagpakita og nagkadaiyang mga problema, gikan sa karaan ug gubaon nga ekipo hangtod sa kakuwang sa mga pasilidad alang sa kalingawan sa mga children in conflict with the law (CICL).
“Daghan kaayo og mga concerns. Sa akong paminaw, mahimo kini nga matul-id,” matod ni Archival.
Lakip sa mga isyu nga nakita mao ang mga guba nga telebisyon, kakuwang sa mga gamit sa paugnat sa kusog ug kalingawan, ug ang panginahanglan sa dinaliang pag-ayo sa mga batakang serbisyo sama sa suplay sa tubig, kasilyas, banyo, ug mga dapit nga katulganan.
Gipasabot ni Archival nga samtang kinahanglan ang mas estriktong seguridad, ang pasilidad kinahanglan magpabilin nga usa ka rehabilitative environment alang sa mga CICL kinsa giisip nga mga pasyente ubos sa pag-atiman sa gobiyerno.
Hinuon, iyang namatikdan nga ang pipila ka mga upgrade kinahanglan nga planohon og maayo aron malikayan ang risgo.
Matod ni Archival, ang pipila ka mga kausaban, sama sa pagbutang og mga kahoy nga katre o uban pang mga kagamitan, mahimong gamiton sa pagpasakit o makatabang sa pag-ikyas.
Gipaabot usab niya ang kabalaka bahin sa mga report sa tinago nga mga cellphone sa pasilidad nga posible nga gigamit sa wa gitugot nga komunikasyon sa mga residente.
Aron masulbad kini, gitun-an sa siyudad ang pag-instalar og usa ka monitored nga communication system gamit ang computer ug internet access, aron tugotan ang scheduled video calls tali sa mga bata ug ilang mga pamilya.
“Ang matag bata kinahanglan adunay paagi sa pagpakig-istorya sa ilang pamilya,” ingon ni Archival.
Dugang niya, gitun-an sab sa siyudad ang posibleng kausaban sa staffing ug security personnel, lakip na ang pag-assign og usa ka resident social worker nga magsilbing mother figure nga mogiya sa mga bata.
Usa ka team sa mga eksperto ang pundokon aron mohimo og komprehensibong assessment sa pasilidad sa dili pa ipatuman ang mga long-term nga solusyon.
Target nga mahuman ang mga inisyal nga upgrades sa Disyembre ning tuiga.
Ang maong kamanduan niabot human ang 15 ka CICL nakaikyas gikan sa Operation Second Chance facility sa lawom nga gabii niadtong Sabado, Abril 11. / CAV