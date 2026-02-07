Archival: Review sa Carbon JVA naa sa konseho; vendors nagprotesta

Giklaro ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga anaa na sa kamot sa Konseho ang desisyon kon i-review ba ang Joint Venture Agreement (JVA) alang sa pag-redevelop sa Carbon Public Market.
Kini taliwala sa mga protesta sa mga vendors nga nahadlok sa pagsaka sa abang ug ang posibleng pagpapahawa kanila.
Gihimo ni Archival ang maong pamahayag niadtong Biyernes, Pebrero 6, human sa rali sa mga pundok sa vendors batok sa proyekto sa Megawide.
Matod sa mayor, bisan og nakasabot siya sa kabalaka sa mga vendors, kinahanglan siyang mosunod sa balaod ug sa kasabutan nga giaprobahan sa Konseho.
"Wala koy supak kon unsay ilang panglantaw. Katungod na nila," matod ni Archival bahin sa pagsaway sa mga vendors.
Apan iyang gipasabot nga dili makiangayon ang pasangil nga napakyas ang siyudad sa pagpanalipod sa mga vendors.
Iyang gipahinumdoman ang tanan nga ang JVA niagi sa ensakto nga proseso sa balaod.
Niadtong gi-deliberate pa ang kontrata, siya ang minority leader nga nikuwestiyon sa pipila ka probisyon sama sa pagsaka sa bayad sa mga baligya ug ang plano sa housing.
Apan tungod kay naaprobahan na kini pinaagi sa botasyon, isip Mayor, dili niya kini mahimong hunongon sa iyang kaugalingong gusto lang nga walay legal nga basehan.
"Mayor ko sa mga vendors, mayor sa mga negosyante, ug mayor sa tanang tawo sa Sugbo. Kinahanglan nako ipatuman ang giaprobahan sa balaod," dugang niya.
Ang Carbonhanong Alliance nagpahigayon og rali niadtong Pebrero 5 sa M.C. Briones Extension. Supak sila sa pagdumala sa Cebu2World (C2W), nga subsidiary sa Megawide.
Matod ni Erwin Goc-ong, presidente sa Cebu Market Vendors Multi-purpose Cooperative (Cemvedco), nahadlok sila nga mosaka og 300 porsyento ang abangan sa stalls sa mosunod nga katuigan.
Ubos sa bag-ong market code, ang abangan gikan sa P8.50 posibleng mosaka ngadto sa P21 sa tuig 2026.
Gipahibawo sa C2W nga magsugod na sila og kolekta og market fees sa Pebrero 15.
Reklamo sa mga vendor, ang bayad sa mga karga nga mosulod, estrikto nga oras sa negusyo, ug ang pagdili sa paggamit og kaugalingong kariton o pagpalit og ice sa gawas sa merkado.
Gitugyan na ni Archival ang maong isyu ngadto sa Opisina sa Bise Mayor ug sa City Council.
Kon duna may lakang sa pag-review sa kontrata, iyang respetuhon ang resulta niini.
Samtang gihangop ni Goc-ong ang lakang ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga nidangop na sa Supreme Court aron kuwestiyonon ang legalidad sa JVA. / CAV