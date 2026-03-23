Archival sa CBRT shared lanes: Dagan sa trapiko mas hapsay

Base sa inisyal nga assessment sa dakbayan, ang pagtugot sa mga public utility jeepneys (PUJs) nga mogamit sa pipila ka bahin sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) lanes niresulta sa mas maayong dagan sa trapiko, ilabi na sa mga outer lanes.
Matod ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga naminusan ang paghuot sa trapiko ug naobserbahan ang mas hamugaway nga lihok sa mga sakyanan sa mga nag-unang dalan human gipatuman kining shared-lane arrangement.
Iyang namatikdan nga ang mga outer lane nga kaniadto apektado sa sige-sige nga paghunong sa mga PUV, nakasinati na karon og mas mauswagon nga dagan sa trapiko.
Matod niya, ang kasamtangang setup nakapaminos sa mga babag sa karsada sa pagpasakay ug pagpakanaog sa mga pasahero, tungod kay ang mga PUJ adto na man mohunong sa mga designated station.
Iyang gipasabot nga kining maong kausaban misangpot sa mas organisado nga dagan sa trapiko ug dyutay na lang ang kalit nga paghunong sa tunga sa dalan.
Hinuon, giila ni Archival nga ang maong adjustment mahimong makahasol sa mga commuter nga kinahanglan pa nga molakaw sa mga estasyon imbes nga mosakay bisan asa nga dapit sa dalan.
Bisan pa niini, iyang gihatagan og gibug-aton nga gikinahanglan kining kausaban aron matudloan og disiplina ang mga drayber ug ang mga pasahero.
Sumala pa niya, ang Sugbo dugay na nga nagpraktis og sistema diin ang mga pasahero makasakay ug makakanaog bisan asa, butang nga dako og naamot sa paghuot sa trapiko.
Pinaagi sa pagpatuman sa mga designated stops, tinguha sa dakbayan nga palambuon ang disiplina sa mga drayber ug commuters nga mahimong moresulta sa mas episyente nga paggamit sa
dalan sa umaabot nga panahon.
“This is something we need to understand. In Cebu, naanad ta nga bisan asa lang mohunong ug mosakay, and that is what creates traffic,” sumala sa mayor.
Matod ni Archival nga ang CBRT system wala pa hingpit nga naglihok isip usa ka full bus rapid transit system ug anaa pa kini sa partial stage.
Giangkon sa mayor nga daghan ang mga reklamo gikan sa publiko kalabot sa mga kausaban apan iyang gipasabot nga gikinahanglan ang pag-adjust niining panahon sa transisyon.
Gipahibalo sab niya nga ang Department of Transportation nipadayag og suporta niining maong pamaagi. / CAV