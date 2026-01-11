Archival: Segregation policy sa basura di pa mapatuman

Sa nahitabong pagdahili sa mga basura sa Binaliw landfill ug ang gilauman nga grabe nga basura atol sa Sinulog 2026, nipahibalo ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang pag-postpone una sa pagpatuman sa polisiya nga “no segregation, no collection” nga gikatakda nga ipatuman sa sunod nga bulan.
Sa gihimong interview sa programa sa DyRF nga Ayuman Files, gipahibawo ni Mayor Nestor Archival nga ang maong paglangan kay temporaryo lamang ug gitumong aron matubag ang dinaliang panginahanglang logistical ug humanitarian concerns human sa trahedya sa landfill.
Ang pagkahugno sa Binaliw landfill niadtong Enero 8, 2026 diin aduna nay unom ka tawo ang namatay ug 31 pa ka tawo ang missing, samtang dose ka indibidwal ang naluwas.
Bisan pa sa paglangan, gipasiugda sa mayor nga magpabilin nga lig-on ang determinasyon sa kagamhanan sa dakbayan sa pagpatuman sa Ecological Solid Waste Management Act, ug midugang nga ang mga mosupak sa balaod mag-atubang og legal nga lakang sa higayon nga hingpit nang ipatuman ang maong polisiya.
Matod pa ni Archival, gigamit sa siyudad ang interim period aron mapalig-on pag-usab ang operasyon sa pagkolekta sa basura nga nabalda tungod sa pagdahili sa landfill, ug aron mangandam sa gilauman nga pagdagsang sa basura atol sa selebrasyon sa Sinulog.
Gidugang niya nga ang paglangan wa magpasabot nga dili na ipatuman ang polisiya, kondili usa ka adjustment gumikan nahitabo.
Unang nauyonan nga sa Enero 1 hangtod 15 gitagana alang sa padayon nga environment awareness campaign. Samtang ang Enero 16 hangtod 30 alang sa dry run sa pagpatuman sa polisiya. Sa Pebrero 1, planong sugdan sa Kagamhanan sa Dakbayan ang hingpit nga pagpatuman niini.
Apan, ang maong timeline mahimo pa maapektuhan sa nagpadayon nga kahimtang sa landfill, nga sumala ni Archival, mahimong molungtad hangtod sa tunga-tunga o katapusan sa Pebrero. /