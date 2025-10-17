Archival : Skyway tukoron sa BanTal

Aron moluag ang kahuot sa trapik sa Banilad-Talamban (BanTal) nga agianan, si Cebu City Mayor Nestor Archival nisugyot sa pagtukod og skyway pinaagi sa Public-Private Partnership (PPP).
Usa kini sa mga sugyot ni Archival atol sa presentasyon sa iyang mga tumong sa “smart, sustainable, ug inclusive” nga Cebu City 2035 atol sa iyang “First 100 Days” report niadtong Huwebes, Oktubre 16, 2025.
Si Archival, kinsa lumulupyo sa Barangay Talamban, nipasabot nga ang maong imprastraktura kabahin sa iyang “Smart” nga inisyatiba ug gilauman nga makasulbad sa kahuot subay sa M. Governor Cuenco Avenue, nga gatusan ka libo nga mga sakyanan ug mga commuter ang moagi matag adlaw.
Ang maong koridor, nga gikan sa Brgy. Banilad paingon sa Talamban, usa sa labing huot nga mga dalan sa siyudad ilabi na panahon sa peak hours.
Gawas sa BanTal corridor, si Archival niingon nga ang plano maglakip usab sa south corridor sugod sa Bulacao paingon sa City Center.
Hinuon, wala pa gibutyag ni Archival ang matang sa PPP o kung mahimo ba kining toll skyway.
Pagsugod niya’g lingkod isip Mayor niadtong Hunyo 30, si Archival nipatuman og “traffic discipline zone” sa BanTal corriidor aron mamenosan ang kahuot ug mapaayo ang trapiko pinaagi sa estrikto nga pagpatuman sa mga balaod sa trapiko.
Gawas sa BanTal skyway, gibuhi usab ni Archival ang Cebu Cable Car nga proyekto nga magkonektar sa kabukiran sa siyudad paubos sa South Road Properties (SRP) ug pabalik.
Giduso usab sa iyang administrasyon ang “No-Contact Apprehension Policy (NCAP)” aron mapalig-on ang pagpatuman sa trapiko, kauban ang e-traffic citation ticket aron mapadako ang kita, ug maibanan ang kahasol sa paghusay sa mga bayranan ug mamenosan ang red tape.
Nisugyot usab si Archival sa pagbutang og sky bridges taliwala sa mga building alang sa konsiderasyon sa kaluwasan, pagpalambo sa accessibility, ug pagpadasig sa kalihokan sa ekonomiya.
Giduso usab niya nga 90 porsyento sa mga dagkong dalan sa siyudad kinahanglan adunay malakwan nga mga sidewalk.
Dugang pa ni Archival nga pag-abot sa 2035, ang matag bag-ong building nga tukoron kinahanglan moagi sa estrikto ug disaster-resilient design, nga makasugakod sa kusog nga mga linog ug ubang mga katalagman.
Tumong usab sa administrasyon ang pagtukod og “disaster-proof” nga mga evacuation centers, duha sa North District ug laing duha sa South District. / EHP