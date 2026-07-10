Archival uyon mokuha’g consultant sa CCMC

Gipadayag ni Cebu City Mayor Nestor Archival Sr. ang iyang suporta sa sugyot nga magkuha og independent project management consultant aron magdumala sa paghuman sa dugay na nga nalangan nga Cebu City Medical Center (CCMC).
Matod niya, makatabang ang third-party oversight aron maseguro nga mahuman na gyud ang proyekto human sa kapin usa ka dekada.
Sa interbyu niadtong Miyerkules, Hulyo 8, 2026, gitubag ni Archival ang privilege speech ni Konsehal David “Dave” Tumulak atol sa sesyon sa City Council, nga nagsugyot nga magkuha og independent Project Management Consultant (PMC) aron motan-aw ug modumala sa nahibiling mga trabaho sa konstruksyon.
“Yes, I’m inclined to support that. I also support it because what I really want is for the CCMC to finally be completed. For the last 10 to 12 years, it has remained unfinished,” matod sa mayor.
Sumala ni Archival, gisusi pag-ayo sa iyang administrasyon ang proyekto sa wala pa tugoti nga ipadayon ang konstruksyon, bisan pa man nga na-award na ang kontrata ug naisyu na ang Notice to Proceed (NTP) sa wala pa siya nilingkod isip mayor.
"When we came in, we first studied everything because the contract was already there, the NTP was already there. We wanted to make sure that continuing the project was the right thing to do,” dugang niya.
Opisyal nga gilusad pag-usab sa dakbayan ang Phase 5 sa proyekto niadtong Pebrero human mapadayon ang konstruksyon ubos sa Dakay Construction and Development Corp.
Giangkon ni Archival nga nagmatngon gihapon siya sa timeline sa kontratista nga giingong mas komplikado kini kaysa kasagarang proyekto sa konstruksyon tungod kay padayon lamang kini sa mga nahibiling trabaho gikan sa mga miaging kontratista.
“This is not a new project. It has already gone through four contractors, and Dakay is only continuing what was left behind,” nagkanayon si Archival.
Matod niya sa bag-ohay nilang inspeksyon, nadiskobrehan nga adunay pipila ka mga trabaho nga nahuman sa miaging mga hugna nga posibleng dili makapasar sa technical standards.
Tungod niini, niingon siya nga gisuportahan niya ang sugyot ni Tumulak nga magkuha og third-party project management consultant aron independente nga masusi ang proyekto ug makatabang sa pagseguro nga mahuman kini sa hustong paagi.
Giila sab niya nga manginahanglan kini og dugang nga pundo.
“There is no budget allocated for that. We may have to source it through a supplemental budget, although I don’t think the amount needed will be that big,” pulong sa mayor.
Matod ni Archival, usa sa labing dakong hagit sa proyekto mao ang mechanical, electrical, plumbing and fire protection (MEPF) systems sa building.
Atol sa iyang labing bag-ong inspeksyon duha ka semana ang milabay, iyang namatikdan nga nagpadayon ang architectural works sama sa mga bungbong ug pagpintal, apan ang MEPF components, nga dakong bahin sa proyekto, nanginahanglan og dugang testing sa dili pa ipadayon ang konstruksyon.
Niingon siya nga gitambagan sa Department of Health (DOH) ang dakbayan nga dili dayon ilisan ang kasamtangang mga installation kondili susihon una pinaagi sa testing aron mahibaw-an kon magamit pa ba kini.
“The DOH told us to use what’s already there, but it has to be tested first. If you simply connect new systems without testing the existing ones, they might not work,” niingon ang mayor.
Matod niya nga gisugo na niya ang mga inhenyero sa dakbayan nga pormal nga manduan ang Dakay Construction sa pagpahigayon sa gikinahanglang mga testing.
Ang resulta sa mga testing isumiter dayon sa Commission on Audit (COA), kansang pag-aprubar gikinahanglan kon adunay mga component nga kinahanglan ilisan.
“You cannot simply remove what’s already there because government property is involved. If replacement is needed, COA has to approve it first,” pasabot sa mayor.
Tungod sa dugang nga technical requirements, niingon si Archival nga gihatagan ang kontratista og dugang nga 145 ka adlaw aron
mahuman ang pipila ka bahin sa proyekto.
Bisan pa sa mga hagit, gitataw sa mayor nga nagpabilin ang pasalig sa iyang administrasyon nga mahuman ang CCMC nga giayo pag-usab sukad gideklarar nga delikado ang karaang building sa ospital human sa linog sa Bohol niadtong 2013.
Ang kasamtangang Phase 5 naglangkob sa paghuman sa ikaupat hangtod sa ikapitong andana sa ospital, diin gitinguha sa
dakbayan nga mahuman kini sa katapusan sa 2026 ug mahimong hingpit nga operational sa sayong bahin sa 2027. / CAV