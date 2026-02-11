Archival: Way whitewash sa imbestigasyon sa hit-and-run

Nipasalig si Cebu City Mayor Nestor Archival sa publiko nga manubag ang responsable sa nahitabong hit-and-run sa Barangay Banilad nga nikalas sa kinabuhi sa batan-ong si Kingston Ralph Ko Cheng.
Sumala ni Archival, naglakaw si Kingston uban ang usa ka higala sa dihang nadasmagan sila sa usa ka sakyanan.
Imbes nga mohunong, nisibat ang drayber ug nalambigit pa sa laing aksidente sa unahan.
Gidala sa tambalanan ang duha ka biktima, apan nakabsan sa kinabuhi si Kingston tungod sa grabeng samad nga naangkon.
“Ang among kinasingkasing nga pahasubo ngadto sa pamilya ug mga minahal sa kinabuhi ni Kingston Ralph Ko Cheng. Nagsubo ang tibuok dakbayan uban kaninyo,” matod ni Archival sa usa ka pamahayag.
Giangkon sa mayor nga nagkuwang ang dakbayan sa kahimanan aron masuta kon hubog ba ang usa ka suspek, butang nga nakababag sa dagan sa imbestigasyon.
Nasayran nga ang pribadong ospital diin unang gidala ang suspek, ingon man ang Cebu City Medical Center (CCMC), pulos walay breath analyzer.
“Ang doktor niingon nga ang suspek ‘coherent’ ug makasulti og tarong, apan nahitabo na kadto human sa 12 ka oras. Ang sertipikasyon gikan sa doktor, dili gikan sa kapulisan,” pasabot ni Archival.
Tungod niini, ang assessment sa kahubog gibase lang sa pisikal nga panagway ug linihukan, ug dili sa scientific nga paagi.
Gitubag sab sa mayor ang kabalaka sa publiko kon ngano nga wala dayon ma-custody sa kapulisan ang suspek samtang naa kini sa pribadong ospital.
Matod niya dili pa mahimo sa kapulisan ang pagdakop niadtong tungora ug nilapas na ang 12 ka oras sa wala pa mabalhin ang suspek sa CCMC.
Dugang ni Konsehal Paul Labra, chairman sa Committee on Peace and Order, dunay mga saksi nga nagkanayon nga nag-inom ang suspek sa wala pa ang aksidente.
Nasayran sab nga ang suspek nagmaneho nga walay valid nga lisensya ug walay dala nga Official Receipt (OR) ug Certificate of Registration (CR) sa sakyanan.
Giandam na karon ang pormal nga mga kaso batok sa suspek, lakip na ang reckless imprudence resulting in homicide ug damage to property.
Gimanduan na ni Archival ang Cebu City Police Office (CCPO) nga magmatinud-anon ug transparent sa imbestigasyon tungod kay nagtan-aw ang tibuok publiko. / CAV