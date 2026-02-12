Archival: Way WTE facility nga tukoron sa Barangay Binaliw

Giklaro ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga sa pagkakaron, walay plano o pormal nga sugyot gikan sa City Hall sa pagtukod og waste-to-energy (WTE) facility sa Barangay Binaliw.
Kini bisan pa man sa padayon nga pagsupak sa mga residente sa bisan unsang susamang proyekto human sa trahedya sa landfill sa miaging bulan.
Giluwat ni Archival ang maong katin-awan taliwala sa nagkadakong kabalaka sa publiko nga giduso sa usa ka signature campaign sa mga residente sa Binaliw.
Nanawagan ang maong mga residente sa permanenteng pagsira sa landfill ug pagsalikway sa bisan unsang sugyot nga magtukod og WTE facility sa ilang komunidad.
Ang petisyon gilusad niadtong Pebrero 8, eksaktong 30 ka adlaw human ang usa ka trash slide sa Binaliw landfill nga nikalas og 36 ka kinabuhi.
Ang maong petisyon nga gipadangat ngadto kang Barangay Captain Vivian Ruste, Mayor Archival, sa Cebu City Council, ug sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) nagtinguha sab og hingpit nga imbestigasyon sa maong katalagman ug nag-awhag sa mga awtoridad nga hatagan og prayoridad ang long-term ug malungtarong solusyon sa basura.
Nagsugod ang pagsupak sa mga residente human nipadayag og kaandam si Kapitan Ruste sa pag-host sa maong WTE facility ubos sa pipila ka rekisitos.
Ang maong baruganan nagsunod sa sugyot ni Konsehal Pastor Alcover nga himuong lokasyon sa pasilidad ang kasamtangang landfill.
Sa ilang pamahayag, ang mga residente nangatarungan nga ang Binaliw na ang grabeng naigo sa problema sa basura sa Dakbayan sa Sugbo ug dili kini angay trataron isip usa ka sacrifice zone.
Nanawagan sab sila alang sa estriktong implementasyon sa mga zero-waste strategy ubos sa Ecological Solid Waste Management Act (Republic Act 9003).
Matod ni Archival, nakasabot siya sa mga kabalaka sa komunidad.
Bisan pa niini, iyang gihatagan og gibug-aton nga ang mga impormasyon nga naglibot bahin sa giplanong WTE facility sa Binaliw wala maggikan sa City Hall.
Dugang ni Archival, wala siyay kasayuran nga duna nay tukuron nga waste-to-energy facility sa Barangay Binaliw, ug iyang gipasabot nga ang mga taho mahimong bunga lamang sa mga speculation.
Niingon siya nga walay kumpirmadong plano sa pagkakaron.
Bisan pa man sa pagpanghimakak sa sugyot alang sa Binaliw, gisubli ni Archival nga wala siya mosupak sa teknolohiya sa WTE sa baruganan niini.
Iyang gipasabot nga ang bisan unsang lakang sa pagsagop sa maong sistema kinahanglan nga magiyahan sa klaro ug mapatuman nga nasudnong regulasyon.
Ang mga WTE technology mo-convert sa mga basura nga dili na ma-recycle ngadto sa enerhiya pinaagi sa mga proseso sama sa incineration, gasification, pyrolysis, o anaerobic digestion.
Matod sa mga nagpasiugda niini, makatabang kini sa pagsulbad sa kakulang sa landfill, apan ang mga kritiko nagpasidaan sa taas nga gasto sa operasyon ug posibleng risgo sa palibot ug panglawas. / CAV