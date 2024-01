Argao CNU campus pabarugon ning tuiga

DiI na kinahanglang moadto sa siyudad ang mga tinun-an sa lungsod sa Argao ug silingang mga lungsod aron mo-enrol sa mga kolehiyo ug unibersidad kay sugod karong tuiga usa ka extended colleges sa Cebu Normal University ipahimutang sa nahisgutang lungsod.

Sa usa ka post gikan sa opisyal nga Facebook sa Local Government Unit sa Argao niadtong Huwebes, Enero 25, 2024, ang pre-assessment sa mga dapit sa bag-ong campus gihimo na niadtong Miyerkules, Enero 24, 2024, ug ang dugang nga assessment ipahigayon sa Pebrero 1, 2024.

Ang plano mao ang pagbutang sa extended nga mga kolehiyo sa katapusan sa ikatulo nga quarter sa 2024.

Ang pre-assessment gihimo sa mga opisyal sa CNU nga gipangulohan ni Dr. Genara Pacaña, direktor sa Center of Internationalization, Dr. Josephsol Galleon, direktor alang sa External Affairs & Partnerships, Dr. Tizza Marie Mavarro direktor alang sa Extension Services, Atty. Liray Yray director alang sa Legal Unit, ug Professor Eric Remoroza, faculty member sa College of Computing, Artificial Intelligences and Sciences gikan sa Cebu Normal University uban kang Argao Mayor Allan Sesaldo.

Ang lungsod sa Argao mga 66 kilometros ang gilay-on sa habagatan sa dakbayan sa Sugbo.

“Let us give our students free and more courses they could choose, let’s help provide quality education. That would make Argao a ‘University’ town, an educational hub”, matod ni Sesaldo sa usa ka pamahayag.

Sigon sa taho, gusto ni Sesaldo nga mahatag ang kalidad nga edukasyon sa lungsod sa Argao ug ilakip usab ang gitinguha sa mga mayor sa ikaduhang distrito sa Sugbo.

Si Sesaldo nakigtambayayong sa mga opisyal sa CNU sa pagtanyag og nagkalain-laing kurso alng sa mga estudyante nga Argawanon ug uban pang mga silingang lungsod.

Kini nga mga kurso nga mahimo’ng itanyag naglakip sa Bachelor of Science in Marine Transportation, Bachelor of Science in Marine Engineering, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Medical Technology, Medicine, Bachelor of Science in Biology, Bachelor of Science in Chemistry, Bachelor of Science in Physics, Social Science, Political Science, Mass Communication, Chemical Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineering, Artipisyal nga Inhenyeriya, Arkitektura, SPED, Bachelor of Early Education, Graduate School Programs (Master sa Public Administration, Master of Arts in Communication, Masters of Science in Business Administration, ug Technical Vocational Training sama sa Caregiving, Butchery, Child Care, ug Welding.

“Argao also is likely the center of the South,” ingon ni Pacaña sa usa ka pamahayag.

Unang natukod niadtong 1902, ang CNU, kanhi nailhang Cebu State College, unibersidad nga gigastuhan sa estado, dunay tulo ka campus, ang dakbayan sa Sugbo isip main campus ug extension campuses sa Medellin ug Balamban.

Niadtong Nobiyembre 2023, gipahibalo sa CNU sa ilang website nga ang negosasyon alang sa pagtukod sa bag-ong campus sa lungsod sa Catmon, amihanang Sugbo nagpadayon.

Ang pagtukod sa usa ka campus sa CNU sa Catmon gitun-an aron mahatagan og kalidad nga edukasyon ang mga estudyante sa Catmon ug silingang mga lungsod ug usa sa mga hinungdan sa pagtubo sa socio-economic sulod sa munisipyo. / EHP