Argentina nakaipsot sa hulga sa Egypt

Nimugna og makasaysayong pagbangon gikan sa 0-2 nga pagkalubong ang defending champion Argentina aron lupigon ang Egypt, 3-2, nga naghatag kanila og puwesto sa quarter-finals sa FIFA World Cup kagahapon, Miyerkules, Hulyo 8, 2026 (PH time), sa Atlanta, USA.
Sa sayong bahin, gisurpresa sa Egypt ang grabe ka inilog nga Argentina pinaagi sa goal ni Yasser Ibrahim sa ika-15 minutos pa lang sa pinatiray.
Ang moang goal ni Ibrahim tataw nga nakahatag og kadasig sa Egypt sa pagpakigbatok sa gikahadlukang puwersa sa Argentina.
Sa ika-67 minutos, naka-goal na sab pagbalik ang Egypt pinaagi ni Mostafa Ziko nga naghatag kanila og 2-0 nga labaw.
Gamay nga panahon na lang unta ang huwaton sa Egypt ug mahingpit na nila ang usa sa labing makapakugang nga kadaugan sa kasaysayan sa World Cup.
Apan sa pagpangulo ni Lionel Messi, wala motugot ang Argentina nga mahitabo kini.
Gidugkatan ni Messi ang pagbangon sa Argentina pinaagi sa pagtabang ni Cristian Romero sa pagmugna sa labing unang goal sa Argentina sa ika-79 minutos nga nakapahak sa labaw sa Egypt, 2-1.
Si Messi kinsa nag-edad na og 39, nitabla sa duwa, 2-2, sa ika-83 minutos. Niini, nainat ni Messi ang iyang record World Cup goal haul ngadto sa 21.
Gikompleto ni Enzo Fernandez ang pagbangon sa Argentina pinaagi sa iyang goal sa ika-90 minutos.
Pagkahuman sa duwa, nagbaha ang mga luha ni Messi.
Sa quarter-finals, kontrahon sa Argentina ang Switzerland nga ningpukan sa Colombia sa laing Top 16 nga kombati pinaagi sa penalty shootout, 0-0 (4-3). / Gikan sa wires s