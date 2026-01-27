Arias mipasidaan niadtong mogamit sa iyang ngalan sa pagpanguwarta

Nagpagawas og pasidaan ang Department of Public Works and Highways (DPWH) Regional Office 7 ngadto sa publiko batok sa mga dili awtorisado nga solicitation ug mga transaksyon sa negosyo nga gihimo sa mga indibidwal nga naggamit sa ngalan sa ilang officer-in-charge (OIC) Director.
Sa usa ka public advisory nga giisyu niadtong Enero 26, 2026, gipahayag ni OIC Director Simon Arias nga ang iyang ngalan gigamit sa dili saktong paagi kalabot sa mga na-report nga solicitation, mga transaksyon sa proyekto, ug uban
pang mga pakig-atubang sa negosyo.
Giklaro ni Arias nga bag-o pa lamang siya nga milingkod sa iyang katungdanan ug iyang gihimakak ang bisan unsang kalambigitan sa maong mga kalihukan.
Matod niya, wala siya maghatag og pagtugot sa bisan kinsang indibidwal, grupo, o tigpataliwala nga mangayo, makigsabot, o makigtransaksyon alang kaniya o sa ngalan sa DPWH Regional Office 7.
“I do not solicit, demand, nor accept any form of commission, ‘SOP,’ share, or consideration in relation to infrastructure projects or any government undertaking,” matod ni Arias.
Gipaneguro niya nga ang tanang mga programa ug proyekto sa DPWH estrikto nga gipatuman og nagsunod sa kasamtangang mga balaod, lagda, ug regulasyon, ug ang pagpamalit ug pagpatuman sa proyekto gihimo lamang pinaagi sa mga opisina nga gitugyanan niini ubos sa mga mekanismo sa transparency, audit, ug accountability.
Nipasidaan si Arias nga bisan kinsang indibidwal nga mangangkon og impluwensya o koneksyon pinaagi sa paggamit sa ngalan sa regional director o bisan kinsang opisyal sa DPWH, naghimo niini nga walay pagtugot ug nakalapas sa balaod. / CDF