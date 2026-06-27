Armado gireklamo, gidakop; naukayan nga naay warrant

Daling nadakpan ang usa ka lalaki nga armado human i-alarma alas 12:30 sa kadlawon, Biyernes, Hunyo 26, 2026 sa Sitiyo Bato, Barangay Ermita sa Siyudad sa Sugbo.
Ang nasikop giila nga si Edwin Degamo Juab alyas Binoy, 45, nga residente ra usab sa maong lugar.
Nasakmit sa niresponde nga kapulisan ang usa ka kalibre .357 nga adunay usa ka bala nga naa na sa kustodiya sa Carbon Police Station.
Ang kapulisan sa Carbon nakadawat og tawag sa usa ka concerned citizen nga adunay lalaki nga nag daladala’g armas sa maong lugar.
Dali nga niresponde ang mga sakop sa Station Drug Enforcement Team ug ilang naabtan ang suspek nga nitakdo sa gihulagway sa concerned citizen ug ilang nakita ang armas nga giluklok sa hawak niini.
Sa gihimong background investigation, nasuta nga aduna diay kini pending warrant of arrest sa kaso sa illegal nga drugas nga giluwatan ni Judge Mory Nueva, ang Presiding Judge sa RTC Branch 13 sa Dakbayan sa Sugbo nga pinitsahan niadto pang Hulyo 16, 2024.
Matod ni Police Captain Venstine Bontilao, hepe sa Carbon Police Station, nga nagdaladala og armas ang suspek tungod kay nahadlok kini nga dakpon pinasikad sa warrant of arrest.
Nagtago kini sa Bohol sulod sa duha ka mga tuig diin unom ka buwan pa lang siya nga nakabalik sa Siyudad sa Sugbo sa pagtuo nga dili siya madakpan.
Nabalhog na sa custodial facility sa Carbon Police Station ang suspek. /