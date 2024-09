Armado gireklamo sa iyang silingan, nasikop

Nabalhog sa buhatan sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) 7 ang usa ka 48 anyos nga lalaki human makuhaan og armas sa sulod sa iyang balay pinasikad sa search warrant nga giluwatan sa korte, pasado alas 4 sa hapon, Huwebes, Septiyembre 19, 2024, sa Baran­gay Jagobiao, dakbayan sa Mandaue.

Ang suspetsado giila nga si Ronald Cuizon Gabisay, 48, residente sa maong lugar nga nakuhaan og usa ka kalibre 45 nga pistola ug upat ka mga bala niini.

Ang CIDG armado kini og search warrant nga giluwatan ni Judge Lucila Cad-Enjambre, 1st Executive Judge sa RTC 7 Branch 89 sa dakbayan sa Mandaue pinitsahan niadtong Septiyembre 13, 2024.

Matod ni Police Captain Nigel Sanoy, ang hepe sa CIDG Mandaue City Field Unit, nga nireklamo sa ilang buhatan ang silingan sa suspek nga kanunay kini nga magpabuto sa iyang armas ilabi na panahon nga kini mahubog nga nakapahadlok na sa mga residente sa dapit.

Tungod ani ila kining gipaubos sa surveillance ug validation kung unsa ka tinuod ang reklamo labot sa suspetsado ug dinhi nasuta nga kanunay kini nga mag maoy basta maka inom na.

"Known na siya or public knowledge sa silingan sir nga mang psywar mamusil if naay makalalis, daghan pud kontra nga silingan," matod ni Sanoy.

Base sa nakuha nga impormasyon nga gikiha matod pa kini sa iyang pag-umangkon nga iyang gikulata ug pending pa ang kaso niini samtang gipaabot na lang nga mogawas ang warrant of arrest batok sa suspek.

Giandam na ang kasong kalapasan sa Section 3 in relation to Section 28 sa Republic Act 10591 kun Comprehensive Firearms and Ammunition Act. / AYB