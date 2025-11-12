Armado nadakpan sa Brgy. Ermita, Cebu City

Lalaki nga gialarma nga armado ang nadakpan sa mga sakop sa Carbon Police Station alas 6:40 sa gabii, Martes, Nobiyembre 11, 2025, sa Basakan, M.L Quezon, Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo.
Ang napusasan giila nga si Ericson Badajos Mainit, 38, taga Sityo Bato Barangay Ermita.
Nakuha sa kapulisan ang usa ka kalibre 22 nga revolver nga dunay lima ka bala nga giluklok sa hawak sa suspek.
Unang nakadawat og tawag sa telepono ang Carbon Police Station nga dunay tawo nga nagdala-dala og armas sa maong lugar.
Dali nga niresponde ang mga polis ug ila kining naaktuhan nga nagdalag armas nga maoy hinungdan nga gipahigayon dayon ang pagdakop.
Kalapasan sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms ang atubangon nga kaso sa suspek. / AYB