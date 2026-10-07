Armado nalutsa’g warrant, sikop

Malampusong nadakpan ang usa ka 40-anyos nga lalaki pinaagi sa pagpatuman sa search warrant tungod sa pagpanag-iya og dili lisensyadong armas alas 7:30 sa gabii niadtong Oktubre 6, 2026, sa Magsaysay Street, Barangay Suba, Dakbayan sa Sugbo.
Giila sa kapulisan ang dinakpan sa alyas nga Aye,”residente sa maong lugar.
Nasikop si Aye sa mga sakop sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office (CIU-CCPO) nga gipangulohan ni Police Captain Christopher Irwin Corvera Sanchez Jr.
Ang maong search warrant tungod sa giingong paglapas ni Aye sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, giisyu ni Hon. Judge Anacleto G. Debalucos, presiding judge sa Regional Trial Court (RTC) Branch 17 sa Cebu City.
Sa pagpatuman sa warrant sa balay sa dinakpan, nakuha sa kapulisan ang .38 caliber revolver nga walay serial number, tulo ka buhing bala ug usa ka itom nga sling bag.
Kasamtangang gidala si Aye sa Sawang Calero Police Station 6 samtang giandam ang tukmang kaso nga ipasaka batok kaniya. / JDG