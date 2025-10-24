Armado natagak sa motor kay milihay sa checkpoint, sikop

Natagak sa gisakyan nga motorsiklo ang usa ka 28-anyos nga lalaki kay nilikay sa checkpoint sa may dalan Bonifacio, Barangay Day-as, Siyudad sa Sugbo pasado alas 10 sa gabii, Oktubre 22, 2025.
Ang nabalhog sa bilanggoan mao si Arkey Paul Canencia, taga Sityo San Roque, Barangay Lorega San Miguel.
Sa imbestigasyon sa Parian Police Station, nasayran nga nilikay ang drayber paingon sa Ibarra Street, Brgy. Parian dihang nakabantay sa checkpoint apan ang iyang pasahero nga si Canencia natagak.
Matod pa nga nisuway sab og dagan si Canendia apan naapsan ra siya sa kapulisan.
Gisuwayan sab sa paggukod ang nagmotorsiklo apan wala na maabti.
Ang dinakpan nasakmitan og .38 nga pistola nga dunay tulo ka buhing bala. / JDG