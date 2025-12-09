Armado sa Nivel sikop pinasikad sa warrant

Balay sa usa ka tawo nga kanunay magdala-dala og armas sa gawas ug ipakita sa iyang mga silingan ang gironda sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group-Cebu City Field Unit pinasikad sa search warrant nga giisyu sa korte alas 2:06 hangtod sa alas 4:15 sa hapon, Lunes, Disyembre 8, 2025, sa Sugbo Homes, Nivel Hills, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo.
Ang dinakpan giila nga si alyas Joseph, 48, nga nagpuyo ra sab sa maong dapit.
Atol sa pag-serve sa Search Warrant nga giluwatan ni Honorable Judge Anacleto Debalucos, Executive Judge sa RTC Branch 17 pinetsahan niadtong Disyembre 4, 2025, sa kalapasan sa Section 3, Paragraph V, in relation sa Section 28, Republic Act 10591, nakakuha ang kapulisan ug usa ka kalibre .45 nga pistola, steel magazine nga dunay lima ka buhing bala, usa ka M203 Grenade Launcher, ug uban pa.
Sa padayon nga pagsiksik sa sulod sa balay sa suspek nakuha ang duha ka putos sa gituohang shabu nga motimbang og 10 gramos nga dunay balor nga P24,000 nga kalapasan sa Section 11 ug 12, Article II, Republic Act 9165.
Una na nga nakadawat og reklamo ang CIDG 7 gikan sa mga silingan tungod sa kabalaka sa ilang seguridad tungod kay panahon nga mogawas sa balay ang suspek magdaladala kini sa iyang armas. / AYB