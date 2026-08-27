Armadong nakigpinusilay sa PNP, naigo sa sampot

Giila nga high-value individual (HVI) nga construction worker naangol sa pakigpinusilay sa mga polis alas 8:45 sa buntag niadtong Miyerkules, Agusto 26, 2026, sa Purok Santolan, Barangay Calajo-an, Lungsod sa Minglanilla, Cebu.
Ang naangol nga anaa sa tambalanan, giila nga si alyas nga Van, 34, ug residente sa maong lugar.
Base sa imbestigasyon sa Minglanilla Municipal Police Station, alas 8:35 sa buntag sa maong adlaw dihang nakadawat og report ang mga personnel sa Station Drug Enforcement Unit (SDEU) bahin sa usa ka armado nga lalaki.
Matod sa informant, ang suspek nagsul-ob og pixelized short pants ug T-shirt nga adunay marka sa fraternity group, samtang nagbitbit og armas.
Giingong hubog ang suspek ug nagwara-wara sa armas, nagpabuto, hinungdan nga nangahadlok ang mga residente sa maong lugar.
Dali nga nitubag ang mga intelligence personnel ug ilang naabtan ang suspek sa akto.
Apan sa dihang giduol siya sa mga polis, namusil hinungdan nga nibawos ang mga polis.
Nahagba ang suspek ug gidala sa Minglanilla District Hospital.
Nasakmit gikan sa suspek ang usa ka .38 caliber revolver nga adunay upat ka buhing bala ug usa ka basiyo.
Nakuha sab sa mga polis ang usa ka medium-sized nga pakete ug 10 ka triangular sachet nga gituohang adunay shabu. Ang kinatibuk-ang gibug-aton niini mokabat sa 3.59 gramos nga adunay standard drug price nga P24,412.
Anaa sa hospital arrest ang suspek samtang giandam sa Minglanilla Municipal Police Station ang mga kaso batok kaniya. / AYB