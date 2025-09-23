Armado’ng rider naatlan sa checkpoint nadakpan

Nasikop sa kapulisan ang usa ka 29-anyos nga lalaki nga nakuhaan og dili lisensyadong armas atol sa gipahigayon nga checkpoint sa may A. Soriano Street, Barangay Carreta, Dakbayan sa Sugbo niadtong Septiyembre 20, 2025, sa kaadlawon.
Ang nadakpan nailhan nga si Jan Sol Ragasajo, walay trabaho ug residente sa Sityo Cabangcalan II, Barangay Bulacao, Siyudad sa Sugbo.
Subay sa imbestigasyon sa Mabolo Police, nipahigayon ang ilahang buhatan og police checkpoint sa nahisgutang dapit ubos sa direktang pagdumala ni Police Major Eric Gingoyon, hepe sa maong buhatan.
Dihang napara nila si Ragasajo, giingong nakuha sa iyang posisyon ang usa ka .22 nga revolver ingon man ang duha ka buhing bala.
Nasayran nga pakyas ang suspek sa pagpresentar sa mga valid legal documents o permit sa pagtinir sa maong armas hinungdan nga gisikop kini tungod sa iyang kalapasan.
Nagtingkagol ang suspek sa Mabolo Police Station diin mag-atubang siya og kaso sa pagdala og dili lisensyadong armas. / JDG