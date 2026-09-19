Armas gigamit sa gunman sa Banga iya sa amahan nga magtutudlo

Ang pusil nga gigamit sa menor de edad nga suspek sa pagpamusil sa Banga National High School gipanag-iya sa iyang amahan nga usa ka magtutudlo sa Department of Education (DepEd) sa General Santos City.
Mao kini ang gibutyag ni Banga Mayor Albert Palencia sa Biyernes, Septiyembre 18, 2026.
“Sa pagkaalam ko sa papa niya (ang baril) kasi papa niya shooter din at saka empleyado ng DepEd (Department of Education) region 12 kaya ‘yung baril natago sa vault sinira ng bata ‘yung vault at saka dinala ‘yung baril sa eskuwelahan,” matod ni Palencia sa usa ka interview sa radyo.
“’Yung kapatid niya (minor suspect) teacher din doon sa Banga National High School tapos ‘yung papa niya nandun sa GenSan kasi nagtuturo sa eskuwelahan kasi sa DepEd eh, ‘yung safety ng mga bata tinuturo ng papa niya sa GenSan,” dugang pa niya.
Ang Grade 9 nga menor de edad nga suspek namusil sulod sa tunghaan sa hapon sa Biyembre, Septiyembre 18, 2026.
Subay sa taho sa Department of Social Welfare and Development (DSWD), unom ka mga estudyante ang kumpirmadong napatay samtang 17 ang nangangol sa maong insidente.
Lakip sa mga namatay mao ang mismong suspek nga nagpusil sa iyang ulo pagkahuman sa pagpamusil.
Gibutyag ni Palencia nga suma sa mga klasmeyt sa suspek, gipapauli niya ang iyang mga higala pagkahuman sa paniudto aron dili madamay sa iyang buhaton.
“’Yung nangyari kanina may isang estudyante na nagsabi sa mga kaibigan niya na after lunch dapat mag uwi na kayo kasi meron akong gagawin after lunch, baka madamay pa kayo. ‘Yung mga classmates niya nagtawa, akala niloloko lang sila ng shooter pero nung kanina after lunch namaril na ‘yung shooter,” matod ni Palencia.
“Bale ‘yung natamaan 10 after nag change magazine kasi 2 magazines ‘yung dala niya, nag change magazine siya saka binaril rin niya ‘yung ulo niya,” dugang niya.
Gibutyag usab sa alkalde nga sumala sa adviser sa suspek, wala nitungha ang bata sa adlaw sa wala pa ang pagpamusil.
Dugang niya, gipahibawo sa inahan sa suspek ang adviser nga dad-on unta nila ang bata sa psychiatrist tungod sa dili kasagaran nga lihok niini.
“Sabi ng mama niya ‘yung bata ipa-psychiatric kasi meron something wrong sa kanyang isip tapos napag alaman din ng polis natin kanina na ‘yung bata ay miyembro pala ng true crimes community, ‘yung mga namamaril sa mga eskuwelahan, parang ginaya gaya ‘yung nangyari sa ibang eskuwelahan,” matod sa alkalde. / TPM / SunStar Philippines