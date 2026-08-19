Armas nga gigamit sa ADZU shooting, govt. issued firearm

Gikompirmar ni Bureau of Customs (BOC) Deputy Commissioner for the Enforcement Group Nolasco Bathan nga usa sa mga armas nga gigamit sa menor de edad nga suspek sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University (ADZU) giisyu sa maong ahensiya.
Matod ni Bathan, ang usa sa pusil nga gigamit sa estudyante iya sa iyang amahan.
Ang amahan sa maong suspek usa ka district commander sa Zamboanga BOC Enforcement and Security Services nga girelibuhan na sa iyang katungdanan.
“Magkakaroon ng investigation kung paano napasakamay ng kanyang anak ang baril, kailangan maliwanagan tayo,” matod niya.
“Dapat proper safekeeping talaga kaya magkakaroon talaga ng investigation kung paano napunta sa anak niya ang baril,” dugang niya.
Nakugang ang kinabag-an sa laing duguong insedente nga nahitabo niadtong buntag sa Agusto 18, nga ang anak sa BOC personnel nga Grade 9 student namusil sulod sa Ateneo de Zamboanga University nga nikalas sa usa ka Grade 10 nga schoolmate.
Matod sa kapulisan, duha ka armas ang gigamit sa menor de edad nga suspek: usa ka standard pistol nga giisyu sa BOC ug laing pusil nga adunay conversion kit nga susama og rifle.
Ang batan-ong suspek naghikog sab human sa hitabo pinaagi sa paglayat gikan sa 5th floor sa maong school building. / TPM / SunStar Philippines