Armas ni Manto gitaguan sa iniduro nakuha sa CIDG

Gironda sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group-Regional Field Unit 7 ang balay sa prime suspect sa kamatayon ni Police Captain Joel Hernan Deiparine alas 9:54 sa buntag nga natapos sa alas 11:15 sa buntag, Biyernes, Oktubre 31, 2025 sa Sityo Balaw, Barangay Sudlon II bukirang dapit sa Siyudad sa Sugbo.
Ang CIDG dala ang search warrant nga giluwatan ni Judge Anacleto Debalucos ang Executive Judge sa RTC Branch 17 sa Dakbayan sa Sugbo batok kang Leonardo Manto Jr subay sa kaso sa paghupot og armas pinitsahan niadtong Oktubre 30, 2025.
Atol sa pagpatuman sa search warrant nakuha sa mga polis ang usa ka kalibre .45 Armscor nga pistola nga dunay serial number, usa ka magazine, 6 ka bala sa kalibre sa .45 ug duha ka ammunition box sa kalibre .45.
Ang maong armas didto nila nakuha sa flush toilet tank sa ilang pansayan nga gituohang gitago human sa nahitabong pagpamusil.
Ang pagpatuman sa search warrant pinasubay sa pamahayag ni Dionesio Malabato Labaji alyas Jhuny nga niluwat og extra judicial confession nga human sa insidente dali sila nga nibalik sa balay ni Jun Manto aron iuli ang tanang armas nga gigamit sa pagpusil kang Deiparine. / AYB