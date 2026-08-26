Armas sa polis di angaya'ng isaya-saya

Giangkon sa kadagkuan sa kapulisan sa probinsiya ug Dakbayan sa Sugbo nga nasubo sila nga sa sunod-sunod nga insidente sa pagpamusil sa sulod sa school campus, ang gigamit nga armas sa mga responsable gipanag-iya sa tinugyanan sa balaod.
Ang kaso sa Tacloban napamatud-an nga ang armas nga gigamit iya sa usa ka polis nga iyaan sa suspek nga tinun-an samtang didto sa Zamboanga armas sa iyang amahan nga usa ka opisyal sa Bureau of Customs.
Si Police Lieutenant Colonel Jose Rovic Villarin, ang deputy provincial director for operation sa Cebu Police Provincial Office (CPPO), nibutyag nga human sa maong mga insidente, nipagawas og kamanduan si Police Colonel Abubakar Mangelen Jr. nga estriktohon na ang inspection sa mga armas sa ilang mga personnel. Matag buntag gimanduan ang tanang Municipal ug City Police stations nga mohimo og personnel accounting ug kihanglan nga ma-account ang ilang mga armas nga giisyu sa Philippine National Police kanila.
Kon wala kini sa ilang possession mamahimong mag-atubang og administratiba nga kaso ang maong polis.
“It really saddened us nga ang armas sa among kauban maoy gigamit, so after that we strictly directed all the COP’S (Chief of Police) that during sa daily accounting in the morning we see to it, it will be included in their inspection the firearm, the issued firearm of the police,” matod ni Villarin. / AYB