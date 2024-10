Armas, shabu nasakmit sa ronda

Nagtingkagol sa bilanggoan sa kapulisan sa lungsod sa Argao ang usa ka lalaki nga nasakpan nga nagbaton og armas ug mga pinutos sa gidudahang shabu lakip sa mga drug paraphernalia dihang gironda ang iyang balay sa Sityo Dalahay, Barangay Usmad, alas 6:50 sa buntag, Huwebes, Oktubre 10, 2024.

Ang suspek nga nadakpan mao si 'Michael', 38, ulitawo apan may kapuyo, ug molupyo sa naasoy nga dapit.

Ang pagronda sa kapulisan sa lungsod nga gipangulohan sa ilang hepe nga si P/Maj. Janus Giangan subay sa search warrant nga giisyo ni Hon. May Faith Trumata-Rebotiaco, Regional Trial Court (RTC), 7th Judicial Region, Office of the Vice Executive Judge sa Argao.

Nakuhang ebidensya mao ang usa ka 45 Springfield Armory pistol nga may usa ka magazine nga loaded sa pito ka buhing bala ug may pito ka putos sa gidudahang shabu nga motimbang ngadto sa 6.5 gramos nga may standard drug price nga moabot sa P44,500. / DVG